محمد البلوشي: Ignyte تمكن 7000 رائد أعمال من الوصول لشبكة من 300 مستثمر و500 خبير

في إطار جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار أطلق مركز دبي المالي العالمي منصة Ignyte التي تمكن أكثر من 7000 رائد أعمال من الوصول إلى شبكة تضم 300 مستثمر و500 خبير في مختلف المجالات؛ متجاوزة بمزاياها وخدماتها ما قيمته 182 مليون درهم، ما يجعلها أحد أهم محركات نمو الشركات الناشئة ودعم الابتكار في الدولة.. هذا ما صرح به خلال حوار «البيان» معه محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار «إنوفيشن هب» بمركز دبي المالي العالمي DIFC الذي وصف المنصة بأنها خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة لدعم رواد الأعمال وتسهيل نمو الشركات الناشئة في مختلف القطاعات.

وأوضح البلوشي أن المنصة تم تطويرها استناداً إلى دراسة معمقة للتحديات التي تواجه رواد الأعمال، ولاسيما في مراحل التأسيس الأولى، مثل صعوبة الوصول إلى المستثمرين، والخبراء المتخصصين، وتقليل التكاليف التشغيلية، مشيراً إلى أن الهدف من «ignyte» هو تحويل هذه التحديات إلى فرص عملية للنمو والابتكار.

شبكة تفاعلية

وأضاف البلوشي: «من خلال المنصة نوفر شبكة تفاعلية تربط رواد الأعمال بالمستثمرين والخبراء في بيئة رقمية واحدة، واليوم تضم المنصة أكثر من 300 مستثمر فعال تمت مقابلتهم واختيارهم بعناية لضمان التزامهم بدعم الشركات الناشئة، إلى جانب شبكة تضم أكثر من 500 خبير من مختلف التخصصات تشمل التسويق، والاستراتيجية، والتمويل، والتكنولوجيا، وغيرها. مشيراً إلى أن المنصة تركز بشكل خاص على الاقتصاد الجديد، بما في ذلك مجالات التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، إلا أنها تظل مفتوحة أمام جميع المشاريع بمختلف أنواعها ما دامت فكرة المشروع قابلة للتطوير والنمو».

وأضاف البلوشي أن فريق العمل في «ignyte» يسعى إلى رفع عدد المستثمرين والخبراء المسجلين ليصل إلى أكثر من 1000 خبير و5000 مستثمر بحلول عام 2029، بما يعزز من عمق الشبكة وتأثيرها الإقليمي والعالمي.

خدمات عملية

وبين البلوشي أن المنصة لا تقتصر على الربط بين الأطراف فقط، بل تقدم أيضاً خدمات عملية لتقليل تكاليف التأسيس والتشغيل؛ من خلال سوق رقمي مدمج يتيح للشركات الناشئة الحصول على عروض ومزايا حصرية تشمل: أرصدة سحابية Cloud Credits.. باقات مخفضة من شركات الاتصالات والخدمات الرقمية.. حسابات بنكية بشروط ميسرة.. تسهيلات في إجراءات تسجيل الشركات التجارية في دبي بالتعاون مع الجهات المختصة.

مسار متكامل

كما أوضح البلوشي أن ignyte تمكن رواد الأعمال من بدء رحلتهم من مرحلة الفكرة إلى التأسيس والإطلاق الفعلي، قائلاً: «نحن نوفر مساراً متكاملاً يبدأ من الفكرة والتدريب الأكاديمي، مروراً بالتوجيه والإرشاد، وصولاً إلى تسجيل الشركة والانطلاق في السوق. والمنصة مفتوحة للجميع، مع تركيز خاص على دعم الشباب الإماراتي؛ وذلك من خلال الشراكة مع الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، لتوسيع نطاق الاستفادة وتمكين رواد الأعمال من مختلف الجنسيات ضمن بيئة واحدة محفزة على النمو».

واختتم البلوشي قائلاً: «حتى اليوم، تجاوزت قيمة المزايا والخدمات التي حصل عليها أعضاء «ignyte» أكثر من 182 مليون درهم؛ ما يعكس الأثر الاقتصادي الملموس لهذه المنظومة ودورها الحيوي في دعم الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة على المستويين المحلي والعالمي».