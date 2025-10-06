3.1 تريليونات درهم الودائع المصرفية في الإمارات بنهاية أغسطس الماضي





تخطت الودائع المصرفية حاجز 3.1 تريليونات درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي وفق بيانات صادرة اليوم عن المصرف المركزي أظهرت نمو الودائع 1.6% على أساس شهري بأكثر من 48 مليار درهم.

ووفق تقرير التطورات المصرفية كان نمو الودائع مدفوعاً بحركة ودائع المقيمين التي نمت بحوالي 1.8% استناداً إلى ارتفاعات في كل من الودائع الحكومية والقطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية.

فيما أظهر التقرير نمواً شهرياً بلغ 1.3% في أصول المصارف بالإمارات لتصل إلى 5.087 تريليونات درهم بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2025.

في المقابل ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 2.2% على أساس شهري لما يتجاوز 2.4 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان المحلي بقيمة 36.4 مليار درهم إلى جانب نمو الائتمان غير المحلي بقيمة 14.7 مليار درهم.

وكان الائتمان المحلي قد نما مدفوعاً بالزيادات في ائتمان الحكومة بنسبة 9.5% والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 7.3% والقطاع الخاص بنسبة 1.2% خلال أغسطس.