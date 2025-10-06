المناطق الحرة تستقطب 70 % من التراخيص الجديدة بالإمارات

32 ألف ترخيص جديد بالمناطق الحرة خلال 9 أشهر

250 ألفاً إجمالي التراخيص منها 127 ألفاً في دبي

شكلت المناطق الحرة والاستثمارية بالإمارات الوجهة الأولى لتأسيس المشاريع، وجاءت على رأس توجهات المستثمرين عند السعي للحصول على التراخيص التجارية للشركات، حيث استحوذت على ما يناهز 70% من إجمالي التراخيص الجديدة التي استقطبتها بيئة الأعمال المحلية منذ بداية العام الجاري.

ووفق بيانات حديثة لسجل التراخيص التابع لوزارة الاقتصاد اجتذبت تلك المناطق أكثر من 32 ألف ترخيص جديد من إجمالي زيادة بلغت 46 ألف ترخيص على إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية النشطة المدرجة بالسجل حتى نهاية سبتمبر 2025.

وبحسب تلك البيانات نما الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية المسجلة بالمناطق الحرة بالإمارات بحوالي 15% منذ بداية العام ليناهز 250 ألف ترخيص تجاري حتى نهاية سبتمبر وبحصة تقارب 26% من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية بالدولة، حيث كانت المناطق الحرة وفق بيانات وأنماط التراخيص هي الأكثر جذباً لمؤسسي المشاريع والمستثمرين وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين وفروع الشركات الأجنبية ورواد الأعمال.

دبي

وبلغ الرصيد التراكمي للتراخيص النشطة العاملة في المناطق الحرة في إمارة دبي عند قرابة 127 ألف ترخيص بنهاية شهر سبتمبر 2025 بحصة 51% من إجمالي تراخيص المناطق الحرة بالإمارات، مسجلاً نسبة نمو بلغت 7% خلال الأشهر التسعة. واستحوذت المناطق الحرة في دبي على حوالي 25% من التراخيص الجديدة.

وارتفاع إجمالي تراخيص المناطق الحرة في إمارة رأس الخيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 47% من التراخيص الجديدة التي دخلت المناطق الحرة بالدولة، ووفقاً لذلك ارتفع الرصيد التراكمي للتراخيص بمناطقها الحرة بنسبة 32% من 47 ألف ترخيص نهاية 2024 إلى 62 ألف ترخيص مع نهاية سبتمبر.

كما ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص بالمناطق الحرة في إمارة الشارقة بنسبة 12% خلال الأشهر التسعة بإضافة 5 آلاف ترخيص جديد ليصل الرصيد الإجمالي للتراخيص إلى 46 ألف ترخيص نهاية سبتمبر مقابل 41 ألف ترخيص نهاية العام الماضي.

كما نمت التراخيص المسجلة في المناطق الحرة العاملة في إمارة أبوظبي بنسبة 23% مع نحو 2500 ترخيص جديد ليصل إجمالي الرصيد التراكمي لتراخيص مناطقها إلى 13 ألف ترخيص حتى نهاية سبتمبر 2025.

وتم تسجيل حوالي 1.5 ألف ترخيص جديد خلال الأشهر التسعة في باقي المناطق العاملة بالدولة كانت أبرزها في إمارة عجمان التي بلغ الرصيد التراكمي للمناطق الحرة بها وفق بيانات سجل التراخيص أكثر من 1.7 ترخيص تجاري حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.