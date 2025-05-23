رأس الخيمة تطلق جوائز التميز لأبرز إنجازات القطاع السياحي

برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، نظمت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة النسخة الأولى من حفل التكريم بجوائز التميز في القطاع السياحي، البرنامج الخاص، الذي تم إطلاقه للاحتفاء بالإنجازات البارزة في قطاع السياحة والضيافة في الإمارة.

وأقيم حفل توزيع الجوائز، بحضور راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وخالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، وجميع القادة والخبراء من مختلف أنحاء القطاع السياحي للاحتفال بالجهات، التي دعمت الابتكار والقيادة وقدمت أداء استثنائياً في تعزيز مكانة رأس الخيمة واحدة من أكثر الوجهات السياحية نمواً في العالم.

وتضمنت النسخة الأولى من الفعالية 6 فئات من الجوائز، شملت التميز في الضيافة على المستوى المؤسسي والابتكارات الفردية وفنون الطهي والريادة في قطاع الضيافة والمشاركة المجتمعية والمسؤولية البيئية، وصممت هذه المبادرة الشاملة لتعكس الطابع المتنوع لقطاع السياحة في الإمارة، وتقدير المساهمات الاستثنائية على جميع المستويات، من المواهب الفردية إلى المبادرات المؤسسية.

محطة مهمة

وأوضح راكي فيليبس أن جوائز التميز في القطاع السياحي في رأس الخيمة تشكل محطة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة، ونهدف إلى ترسيخ منظومة سياحية متكاملة تسعى للوصول إلى آفاق جديدة، من خلال تكريم الأداء المتميز وتقدير التجارب الفريدة، التي تقدم للزوار وتحفيز قطاع السياحة نحو مستويات أعلى من التميز لتعزيز ثقافة الابتكار والتطور المستمر والمشاركة المجتمعية على مستوى الإمارة.

الرؤية الاستراتيجية

وأضاف: «تتماشى جوائز التميز في القطاع السياحي لعام 2025 مع الرؤية الاستراتيجية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والتي تهدف إلى تطوير وجهة سياحية وثقافية تتسم بالاستدامة والشمولية، وبالإضافة إلى تكريم الأداء والخدمات المتميزة في القطاع يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مكانة رأس الخيمة بين السياح وجهة عالمية المستوى، وإبراز أفضل الممارسات والارتقاء بمعايير الخدمة في قطاع الضيافة والسياحة، واستقطاب أفضل المواهب في قطاع السياحة، وتعزيز الشعور بالانتماء، وتشجيع الإبداع والابتكار على مستوى القطاع، وتعزيز التعاون بين الشركات والجهات الحكومية والمجتمعات المحلية».

وأكد فيليبس أن الجوائز تمثل انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر إشراقاً في مسيرة رأس الخيمة السياحية – المسيرة التي يُلهمها الطموح، ويدعمها الإيمان بالقدرات المحلية، ويقودها الالتزام بالتميز من أجل مستقبل نرسخ فيه مكانتنا وجهة عالمية رائدة.

مبادرات الاستدامة

وأوضح خالد فضل العلي أن القطاع الفندقي أظهر التزاماً متميزاً بممارسات الاستدامة البيئية، لافتاً إلى أن الجوائز تأتي ضمن مبادرات الاستدامة، والتي تستهدف تعزيز السياحة المستدامة وتشجيع المنشآت الفندقية على تقليل البصمة البيئية، من خلال اعتماد حلول ذكية في إدارة الطاقة والمياه والنفايات، لافتاً إلى أن المنشآت الفندقية الفائزة تعكس الرؤية الطموحة، التي تتبناها الإمارة لتحقيق نمو سياحي مسؤول ومستدام. وسنواصل دعم هذه المبادرات، ونوسع نطاقها لتشمل مختلف عناصر قطاع السياحة.