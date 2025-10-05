99.1 % تغطية شبكات الجيل الخامس في الإمارات 2024

تجاوزت نسبة تغطية شبكات الجيل الخامس في الإمارات 99.1 %، وفق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، التي كشفت تخطي نطاق تغطية الشبكات المستحدثة نسب التغطية للشبكات الأقل تطوراً من قبل مزودي الخدمات المرخص لهم داخل الدولة. وأوضح تقرير مقارنة جودة الخدمة شبكات لهاتف المتحرك عام 2024 الصادر حديثاً أن النسب المرصودة لشبكة الجيل الخامس وفق المسح الذي قامت به الهيئة تراوحت بين 98 و99.1 % وذلك على صعيد التغطية الخارجية، مقابل نسب تراوحت بين 93.4 % و97.9% كنسبة تغطية لشبكات الجيل الرابع من قبل المشغلين خلال العام الماضي.

وحقق العام الماضي تحسناً نسبياً في جودة خدمات الشبكات، حيث بلغت نسبة نجاح كل من إنشاء وإتمام المكالمات الصوتية في التغطية الخارجية 99.9 % على شبكات الاتصالات المحلية في 2024 مقابل نسبة بلغت 99.8 % في 2023 فيما بلغت جودة المكالمات الصوتية مابين 98.6 % و99.8 % العام الماضي مقابل نسبة تراوحت بين 99.3 % و99.4 % في العام السابق له، وكذلك حققت سرعة نقل الإنترنت عبر الهواتف فوارق ملحوظة مابين الفترتين على صعيد سرعة كلٍ من تنزيل ورفع البيانات.

بينما أوضح قياس جودة الخدمات داخل المباني أن الهيئة أجرت مقارنة في المناطـق الداخلية المغلقة على غـرار المسح الميداني للمقارنة الخارجية في 50 موقعـاً داخلياً وأظهـرت النتائج أن المرخص لهم حققوا نتائج جيدة جداً في مؤشرات الأداء الرئيسـية لخدمات الصوت والبيانات لتقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، حيث تراوحت نسبة نجاح كل من إنشاء وإتمام المكالمات ما بين 99.9 % و100 %، فيما تراوحت نسبة جودة المكالمات ما بين 98.8 % و99.9 % خلال العام المنقضي. وطبقاً للهيئة، فقد تم المسح على أكثر مـن 29095 كيلومتراً من طرق الإمارات، حيث تم إجراء ما يقارب 86379 مكالمة صوتية على شبكة كل مشغل، واختبار مجموعة من خدمات البيانات المتاحة في جميع تقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.