«الجيل زد» محرك أساسي للتجارة الإلكترونية في الإمارات

كشفت بيانات من منصة Flowwow أن الشباب من سن 25 إلى 34 عاماً هم المحرك الأساسي لسوق الإهداء، حيث تصل مشترياتهم إلى 46 % من سوق الهدايا في دولة الإمارات، وأن الجيل زد من سن 18 إلى 34 عاماً يقدم الهدايا أكثر من 7 مرات سنوياً، تعبيراً عن المشاعر أكثر من كونه مرتبطاً بالمناسبات فقط. وتكشفت هذه الرؤى بناء على استبيان إلكتروني أجرته Flowwow شمل 1500 مشارك في الإمارات خلال أغسطس 2025.

ومع توقع وصول حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 12.8 مليار دولار بحلول عام 2029 يتوقع أن يشهد موسم التسوق المقبل ذروة جديدة في النشاط، يبرز فيها الجيل زد كأحد أكثر شرائح المستهلكين ديناميكية في المنطقة، بسبب اعتماده الكبير على التكنولوجيا الرقمية، وتفضيله للتسوق عبر الإنترنت، واستخدامه المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي كـإنستغرام وسناب شات، مما يدفع الشركات إلى تبني استراتيجيات تسويق رقمية مبتكرة للتواصل معه.

وبعد أن كان التركيز سابقاً على الخصومات، أصبحت المواسم التي ترتفع فيها المبيعات، تمتد عبر ديوالي والهالووين 11.11 و«الجمعة البيضاء» ومهرجان دبي للتسوق. ففي عام 2024 سجلت Flowwow زيادة في شراء الهدايا بنسبة 21 % في أكتوبر مقارنة بسبتمبر وارتفاعاً قدره 77 % في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، ما يوضح أن موسم التسوق الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر يؤثر في سلوك المستهلكين.

وتظل التكلفة عاملاً حاسماً، ويؤثر على معدل التكرار، حيث يختار 53 % من المشاركين عادة هدايا لا تتجاوز قيمتها 100 درهم بينما ينفق 35 % بين 100 إلى 250 درهماً.