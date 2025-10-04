«دبي الدولي» يتصدر مطارات العالم بـ10.7 ملايين مقعد مجدول في أكتوبر

رسّخ مطار دبي الدولي مكانته في صدارة المطارات عالمياً في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال أكتوبر الجاري بإجمالي 5.34 ملايين مقعد (10.68 ملايين مقعد في الاتجاهين)، بنمو 4%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية جاء مطار لندن هيثرو في المركز الثاني بإجمالي 4.19 ملايين مقعد، وحل مطار سيئول في المرتبة الثالثة بـ3.7 ملايين مقعد.

ومن حيث إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، أظهر التقرير أن مطار دبي حل في المركز الثاني عالمياً بعد «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي الذي سجل 5.42 ملايين مقعد في أكتوبر.

فيما سجل مطار طوكيو نحو 4.68 ملايين مقعد ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار شيكاغو مع 4.64 ملايين مقعد. وتوقعت مؤسسة مطارات دبي استمرار انتعاش حركة المسافرين العام الجاري بدعم توسع الناقلات الوطنية وانتعاش السياحة.