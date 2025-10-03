طيران الامارات: الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق نظام الدخول والخروج الرقمي في 12 أكتوبر

أكدت طيران الإمارات في بيان على موقعها الإلكتروني أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ اعتباراً من 12 أكتوبر 2025 في تطبيق نظام الدخول والخروج الجديد (EES) على حدود منطقة شنغن، وذلك في خطوة تهدف إلى استبدال الأختام اليدوية في جوازات السفر بسجلات رقمية تشمل بيانات المسافرين الأساسية ومعلوماتهم البيومترية مثل بصمات الأصابع وصورة الوجه.

وأوضحت الناقلة أن النظام الجديد سيُطبق على جميع المسافرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن الذين يزورون دول المنطقة لفترات قصيرة لا تتجاوز 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً.

وسيُطلب من هؤلاء المسافرين عند دخولهم لأول مرة تقديم بياناتهم البيومترية مع تفاصيل جوازات السفر ليتم تخزينها بشكل آمن في قاعدة بيانات الـEES.

وأكد البيان أنه في الرحلات اللاحقة لن يكون هناك حاجة لإعادة العملية كاملة، حيث سيكتفى بتسجيل الدخول والخروج رقمياً فقط، الأمر الذي يختصر الوقت ويضمن دقة أكبر في متابعة حركة المسافرين.

كما شددت طيران الإمارات على أن مواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين في دول شنغن وحاملي التأشيرات طويلة الأمد أو تصاريح الإقامة لن يشملهم النظام الجديد.

ونبهت الشركة عملاءها إلى ضرورة تخصيص وقت إضافي لإجراءات التفتيش الحدودي، خاصة في الرحلات الأولى بعد بدء تطبيق النظام، تحسباً لطول فترة التحقق من البيانات.

وختمت طيران الإمارات بيانها بدعوة المسافرين الراغبين في الحصول على تفاصيل إضافية إلى زيارة الصفحة الرسمية لنظام الدخول والخروج الأوروبي.