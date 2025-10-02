رأس الخيمة تنضم إلى نخبة شبكات السفر الفاخر عالمياً

عززت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية، بإعلان انضمامها إلى شبكتي «فيرتوسو» و«سيرينديبيانز»، اللتين تعدان من أبرز شبكات السفر الفاخر وأكثرها حصرية على مستوى العالم.

ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية لإمارة رأس الخيمة في مسيرتها نحو ترسيخ حضورها بوصفها وجهة سياحية راقية، إذ يضعها جنباً إلى جنب مع أرقى الوجهات العالمية، لتصبح ضمن قائمة محدودة من المواقع التي تلبي أعلى معايير التميز والضيافة الفاخرة.

وتُعرف كل من «فيرتوسو» و«سيرينديبيانز» بانتقائيتهما حيث تقتصر العضوية على الوجهات والفنادق وخبراء السياحة الذين تتم دعوتهم حصراً، بعد تقييم دقيق يستند إلى الجودة والاستدامة والتجارب المتفردة للزوار. وعبر هذا الانضمام تنفتح أمام رأس الخيمة آفاق واسعة للتعاون مع شبكة عالمية من مستشاري السفر المرموقين.