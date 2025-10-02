برعاية رئيس الدولة.. «أديبك» يستقطب 205 آلاف مشارك و2250 شركة عارضة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تُعقد فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

وأكد عبدالمنعم الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، مشاركة نحو 205 آلاف مشارك من 160 دولة وأكثر من 1800 متحدث و2250 شركة عارضة، في الفعاليات. وأوضح - خلال الإحاطة الإعلامية لإعلان تفاصيل النسخة الجديدة - أن المعرض يعد أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، وينطلق تحت شعار «طاقة ذكية لتقدم متسارع» والنسخة الحالية سوف تكون الأكبر على الإطلاق في تاريخ هذا الحدث العالمي. وأضاف أن برنامج «أديبك 2025» يسلط الضوء على أهمية تعزيز مرونة أنظمة الطاقة الحالية، بالتزامن مع توسيع نطاق الاستفادة من الحلول والتقنيات الذكية التي تسهم في تسريع وتيرة التقدم العالمي. وأكد أن «أديبك» منصة عالمية رائدة تسهم في تعزيز النقلة النوعية الشاملة التي يشهدها قطاع الطاقة وتدعم نموه وتطوره.

وأضاف أن نسخة هذا العام من «أديبك» ستجمع إلى جانب كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، قائمة متميزة من المتحدثين تضم مسؤولين حكوميين، وقيادات عالمية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار. وأشار إلى مشاركة: دوغ بورغوم، وزير الداخلية، رئيس مجلس الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، ودارين وودز، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، وتنكو محمد توفيق، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «بتروناس»، وموراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» (bp)، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة ضمن قائمة تضم أكثر من 1800 متحدث.

وتابع: العام الماضي، شهدنا توقيع صفقات تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار خلال فعاليات «أديبك»، ومع استقطاب الحدث مشاركة أوسع هذا العام من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار، كلنا ثقة بأن «أديبك» سوف يستمر في تحقيق نتائج ملموسة وإحداث تأثير إيجابي ملموس. وقال يؤكد «أديبك» الدور المهم لدولة الإمارات وأبوظبي كمركز عالمي للتعاون التجاري، وصياغة مستقبل قطاع الطاقة. كما يرسخ مكانته الدولية بشكل متزايد كملتقى رئيس يجمع قيادات وقطاعات الطاقة والاستثمار والريادة التكنولوجية من كافة أنحاء العالم.