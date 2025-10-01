7 فلوس زيادة بأسعار البنزين في أكتوبر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار الوقود بين 7 و8 فلوس في البنزين خلال أكتوبر، بينما ارتفع الديزل بمقدار 5 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر سبتمبر 2025. وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اليوم، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 7 فلوس من 2.70 درهم في سبتمبر إلى 2.77 درهم في أكتوبر، ولتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 8 فلوس من 2.58 درهم إلى 2.66 درهم في أكتوبر، وارتفع لتر بنزين «إي بلس» «91» 7 فلوس من 2.51 درهم إلى 2.58 درهم، وارتفع سعر الديزل بمقدار 5 فلوس من 2.66 درهم إلى 2.71 درهم في أكتوبر.