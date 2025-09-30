بنمو 32.58%.. مبيعات عقارات دبي تلامس نصف تريليون درهم في 9 أشهر

واصلت السوق العقارية في دبي تحطيم الأرقام القياسية، حيث سجلت مبيعات استثنائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنمو 32.58% لتصل إلى 495.88 مليار درهم، مقابل 374 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2024.

وبحسب رصد أجرته البيان، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجل القطاع العقاري في الإمارة 157 ألفاً و 306 مبايعة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ130 ألفاً و417 مبايعة في الفترة نفسها من عام 2024، بنمو بلغ 20.6%.

وفي حين تُعدّ مبيعات عقارات دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، الأعلى على الإطلاق للفترة المذكورة، فإنها تُمثّل كذلك نحو 94.95% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2024 البالغة 522.2 مليار درهم.

وبالنسبة لعمليات الرهن العقاري، فقد سجلت 132.21 مليار درهم من خلال 37.9 ألف معاملة، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 39.89 مليار درهم عبر 7 آلاف معاملة، مقابل 36 مليار درهم من خلال 6.13 آلاف معاملة.

إلى ذلك، سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نمواً بنسبة 23.11% لتصل إلى نحو 667.98 مليار درهم نتجت عن نحو 202.11 ألف صفقة، مقارنة بـ 542.56 مليار درهم تمت عبر 165.99 ألف معاملة تم إجراؤها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدّرت «الخليج التجاري» قائمة المناطق الأعلى من حيث قيمة المبيعات منذ بداية العام، بمبيعات تُقدّر بنحو 28.14 مليار درهم، تلتها منطقة «معيصم الثانية» بنحو 18.14 مليار درهم، ثم «جميرا فييلج سركل» بـ 17.74مليار درهم، تليها «اليلايس 1» في المرتبة الرابعة بـ 16.81 مليار درهم، و«مدينة المطار» بـ 15.54 مليار درهم.

وبلغت قيمة المبيعات العقارية في إمارة دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 169.18 مليار درهم، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام السابق البالغة 142.26 مليار درهم، بارتفاع 18.9%.

شهر سبتمبر

وعلى مستوى الأداء الشهري، ارتفعت مبيعات السوق العقارية في دبي خلال سبتمبر 2025 بنسبة 25.54% على أساس سنوي، إلى 54.6 مليار درهم من خلال تنفيذ 20.32 ألف معاملة، مقارنة بـ 43.5 مليار درهم نتجت عن 17.5 ألف معاملة في سبتمبر 2024.