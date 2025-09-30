ألكوا تعتزم إغلاق مصنع كوينانا للألمنيوم في ويسترن أستراليا

أعلنت شركة صناعة الألمنيوم الأمريكية ألكوا كورب اعتزامها إغلاق مصنع كوينانا للألمنيوم في ولاية ويسترن أستراليا بصورة دائمة، بعد قرار خفض إنتاج المصنع في يونيو 2024. جاء قرار إغلاق المصنع الأسترالي نتيجة عوامل عدة منها تقادم المصنع وارتفاع تكاليف التشغيل وحالة السوق والتحديات المرتبطة بخام الألمنيوم (البوكسايت) المستخدم في تشغيل المصنع.

ورغم إغلاق المصنع ستواصل ألكوا تشغيل الميناء وخطوط السكك الحديدية التابعة لها في مدينة كوينانا، إلى جانب أصولها الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية في ولايتي ويسترن أستراليا وفيكتوريا الأستراليتين.

وفي سياق إغلاق المصنع، ستقوم شركة ألكوا بتسجيل تكاليف إعادة الهيكلة والرسوم المتعلقة بها، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 623 مليون دولار بعد خصم الضرائب، بما يعادل 2.41 دولار للسهم الواحد، خلال الربع الثالث من عام 2025. تشمل هذه التكاليف حوالي 375 مليون دولار خسائر في قيمة الأصول غير النقدية.

ومن المتوقع أن ارتفاع المخصصات المتعلقة بإيقاف تشغيل الأصول والاحتياطات البيئية إلى 260 مليون دولار في عام 2025، مع توقع وصولها إلى حوالي 300 مليون دولار في عام 2026.

ويعمل في مصنع كوينانا حالياً حوالي 220 شخصاً. سيتم تخفيض عدد الموظفين تدريجياً على مدار عام 2026، مع بقاء بعض الموظفين بعد ذلك التاريخ للمساهمة في إعادة تطوير الموقع. وقد تم تسجيل تكاليف تسريح الموظفين في الربع الأول من عام 2024.

سيؤدي إغلاق المصنع إلى خفض الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة ألكوا بنحو 2.2 مليون طن إلى 11.7 مليون طن سنوياً مقابل حوالي 13.9 مليون طن.