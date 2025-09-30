أحمد بن سعيد يفتتح معرض "ويتيكس" في دورته ال 27 بمشاركة 3100 شركة من 65 دولة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اليوم فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة " ويتيكس"، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، ويستمر لمدة 3 أيام، بحضور ماجد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، وعدد من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، والشركات العالمية.

شركات عالمية

وتفقد سموه الأجنحة المشاركة في المعرض حيث تستقطب الدورة الحالية من «ويتيكس» 68 جهة راعية، و18 مؤسسة شريكة وداعمة، وتشهد مشاركة 3,100 شركة من 65 دولة حول العالم، ويضم المعرض 18 جناحاً دولياً، ويمتد على مساحة 95,000 متر مربع. كما يستقطب أحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة لزيادة حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في مزيج الطاقة العالمي، وخفض تكاليفها ورفع كفاءتها التشغيلية.

ويشكل المعرض وجهة مثالية للاطلاع على فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وضمان الاستباقية في الاستفادة من فرص الازدهار الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات ومنها الطاقة النظيفة والمتجددة والنفط والمياه والرقمنة وغيرها.

ويعد المعرض منصة عالمية للشركات والخبراء وصناع القرار والمستثمرين من مختلف أرجاء العالم لدفع الجهود الرامية إلى توفير الطاقة النظيفة للجميع، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويدعم العمل المناخي. كما يدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز الاستدامة والابتكار ومستقبل الطاقة، وتعزيز الحوار والتعاون المشترك، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات الناشئة.