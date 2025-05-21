"راكز" تؤكد دورها الاستراتيجي في نمو القطاع الصناعي الإمارتي

عززت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" مكانتها وجهة رئيسة في التحول الصناعي لدولة الإمارات، خلال مشاركتها في "اصنع في الإمارات".

وأكد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز خلال جلسة حوارية "التكامل في المشهد الصناعي بدولة الإمارات"، على تنامي الترابط والتكامل بين المناطق الصناعية في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى التحول الملحوظ من العمليات الصناعية الفردية إلى سلاسل قيمة تعاونية ومترابطة بين إمارات الدولة، مؤكداً أن العديد من المصنعين العاملين في إمارة رأس الخيمة أصبحوا يزودون الشركات الأخرى في الدولة بالمواد والمنتجات ويعقدون شراكات مع شركات في إمارات أخرى بشكل متزايد.

مزايا لوجستية

وأشار إلى التنوع الواسع في قاعدة "راكز" الصناعية والتي تشمل مجالات متعددة بدايةً من إنتاج المواد الغذائية والتغليف ووصولاً إلى قطاعات متقدمة مثل المركبات الكهربائية والدفاع والمواد المركّبة مشدداً على أهمية هذا التنوع كعامل أساسي في تمكين دعم توجه دولة الإمارات نحو منظومة صناعية أكثر تكاملاً وقائمة على الابتكار، مشيداً بالمزايا اللوجستية الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات بفضل البنية التحتية الحديثة للموانئ وشبكة قطارات الاتحاد باعتبارها أصول استراتيجية ستعزز تكامل سلاسل الإمدادات الوطنية وتسهم في تحسين كفاءة الحركة الصناعية على مستوى الدولة.

منصة وطنية

وأوضح رامي جلاد، ُمثل معرض "اصنع في الإمارات" منصة وطنية متكاملة تتيح للمستثمرين وروّاد الصناعة استكشاف البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الإمارات والتعرف على فرص التصنيع الواعدة لدى إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص والتي بدورها تواصل ترسيخ مكانتها كمركز صناعي واستثماري رائد في المنطقة، وتُبرز مشاركتنا المنظومة المتكاملة التي نقدمها للمستثمرين والتي تشمل البنية التحتية المتقدمة وخدمات الدعم والحلول المرنة المصممة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات الصناعية، كما نلتزم بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات عالية القيمة وداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الصناعات المحلية من التوسع إقليمياً وعالمياً.

اتفاقيات

وأعلنت راكز خلال المعرض عن مشروعين صناعيين رئيسيين، الأول شمل توقيع اتفاقية بقيمة 1.1 مليار درهم مع شركة تي إتش آي انفستمنت مانجمنت كوربوريشن لتطوير مدينة صناعية بمساحة 130 ألف متر مربع مخصصة لشركات التكنولوجيا المتقدمة، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 2500 فرصة عمل في رأس الخيمة، كما تم توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30 مليون درهم مع فارادي فيوتشر ميدل إيست لإنشاء منشأة تجميع مركبات كهربائية على 10 آلاف متر مربع، ما سيوفر 200 وظيفة لذوي المهارات.

ومثّل راكز في توقيع المذكرتين ياسر عبد الله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي بينما مثّل شركة تي إتش آي سيباستيان ريتفيلد، مدير تطوير الأعمال ومثّل فارادي فيوتشر تشوي تين موك، رئيس فرع دولة الإمارات والمدير التنفيذي.