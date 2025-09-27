سلطة دبي للخدمات المالية تمنع بنك "إتش.دي.إف.سي" من قبول عملاء جدد





قال بنك (إتش.دي.إف.سي) إن فرعه في مركز دبي المالي العالمي تلقى أمرا من هيئة تنظيمية إماراتية بالتوقف عن قبول أو طلب عملاء جدد.

وأضاف البنك في وقت متأخر من أمس الجمعة أن أمر سلطة دبي للخدمات المالية دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 26 سبتمبر أيلول ويسري حتى "يجري تعديله أو إلغاؤه".

وأوضح البنك في بيان له "بدأ البنك بالفعل الخطوات اللازمة للامتثال للتوجيهات الواردة في الإشعار المشار إليه أعلاه، وهو ملتزم بالعمل مع سلطة دبي للخدمات المالية لمعالجة المخاوف في أقرب وقت ممكن".

وحتى 23 سبتمبر، كان لدى فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي 1489 عميلا، منهم أصحاب الحسابات المشتركة.

وقال البنك إن الأمر ليس له "تأثير مادي" فيما يتعلق بالعمليات الإجمالية أو المركز المالي للبنك.

وتابع أن الحظر لا ينطبق على استمرار خدمة العملاء الحاليين لفرع مركز دبي المالي العالمي.