أبوظبي تتفاوض لشراء «دوفيركو» لتجارة الصلب

قال مطلعون لـ«بلومبرغ»: إن شركة «الموارد الدولية القابضة» التابعة لأبوظبي تجري محادثات لشراء حصة مسيطرة في مجموعة «دوفيركو إنترناشونال تريدينغ القابضة» (DITH)، وهي شركة متخصصة في تجارة وإنتاج الصلب.

وأفادوا بأن الاتفاق لا يزال قيد التوضيح، وأن المفاوضات مستمرة منذ فترة، وقد لا تؤدي إلى صفقة نهائية. وإذا اكتملت الصفقة، فستشكل خطوة جديدة للشركة الإماراتية نحو التوسع في قطاع المعادن، بعد استحواذها أخيراً على منجم «موباني» للنحاس في زامبيا، ومنجم «بيسي» للقصدير في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووفقاً لبيانات منشورة على موقع DITH، بلغ حجم تجارة الشركة من الصلب 10.3 ملايين طن في العام المنتهي في سبتمبر 2024، بينما بلغ إنتاج مصانعها من منتجات الصلب 475 ألف طن خلال الفترة نفسها. وتملك الشركة، حالياً مجموعة «HBIS» الصينية، خامس أكبر منتج للصلب عالمياً.