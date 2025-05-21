انكماش اقتصاد الدنمارك بسبب تراجع مبيعات الأدوية

انكمش الاقتصاد الدنماركي خلال الربع الأول من 2025، ويرجع ذلك إلى انخفاض مبيعات الأدوية، مما يبرز اعتماد الدنمارك المتزايد على قطاع الأدوية بقيادة شركة نوفو نورديسك ايه/اس.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن إجمالي الناتج المحلي انخفض 0.5% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الذي سبقه، مما يعد أسوأ أداء للاقتصاد منذ أواخر 2022، حسبما قال مكتب الإحصاء الدنماركي.

وباستبعاد تأثيرات قطاع الأدوية، نما الاقتصاد بنسبة 1% خلال الربع الأول.

ويشار إلى أن الدنمارك أصبحت مركزاً للأدوية، ونمت شركة نوفا مصنعة علاجات السمنة وداء السكري بحيث أصبح مصيرها يؤثر على مستويات التوظيف والعملة والاقتصاد الوطني.