مصارف الإمارات تمنح غير المقيمين 139 مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام

ارتفعت تمويلات مصارف الإمارات لغير المقيمين بما يناهز 50% خلال عام وبقيمة 139 مليار درهم إضافية لترتفع من رصيد تراكمي 284.5 مليار درهم في يونيو 2024 إلى 423.5 مليار درهم منتصف العام الجاري.

ووفق تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي تصدرت المؤسسات المالية الحصة الأكبر في رصيد التمويلات المصرفية من بنوك الإمارات على صعيد غير المقيمين بنسبة لامست 28% من إجمالي تمويلات غير المقيمين، حيث تجاوز إجمالي الرصيد التراكمي لتمويلاتها 117.5 مليار درهم حتى يونيو الماضي.

وارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لتمويلات قطاع النقل والاتصالات لغير المقيمين بحوالي 6 مليارات درهم تمويلات جديدة خلال تلك الفترة، حيث وصل رصيدها التراكمي إلى ما يتجاوز 56 مليار درهم.

بينما نمت تمويلات الأنشطة الصناعية بحوالي 10.2 مليارات درهم تمويلات جديدة خلال تلك الفترة ليتجاوز الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الصناعي لغير المقيمين 37 مليار درهم.

فيما ارتفع التمويل الممنوح لقطاع الكهرباء والمياه والغاز في تمويلات غير المقيمين بحوالي 16.4 مليار درهم ليصل رصيده التراكمي إلى 35.6 مليار درهم.

من جانبها حصلت أنشطة قطاع التجارة بكل أنماطها على حوالي 7.3 مليارات درهم تمويلات جديدة على مدار العام ليصل الرصيد التراكمي لتمويلاتها إلى ما يتجاوز 34.1 مليار درهم.

وارتفعت تمويلات شراء العقارات لغير المقيمين بحوالي 7.3 مليارات درهم إضافية أيضاً لترتفع من رصيد تراكمي بلغ 14.4 مليار درهم يونيو 2014 إلى 21.7 مليار درهم منتصف العام الجاري 2025.

في المقابل ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للقروض الشخصية من بنوك الدولة إلى غير المقيمين بحوالي مليار درهم تمويلات جديدة من 8.5 مليارات درهم في يونيو العام الماضي إلى 9.5 مليارات درهم يونيو العام الجاري

وبحسب توزيع التمويلات الشخصية تباينت حركة التمويل الممنوحة من جانب البنوك وفق النمط، حيث ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي الممنوح للتمويلات لأغراض استهلاكية لغير المقيمين من إجمالي 4.5 مليارات درهم نهاية يونيو 2024 إلى 6.7 مليارات درهم يونيو 2025، فيما تقلص إجمالي الرصيد الممنوح بغرض تأسيس الأعمال من 4 مليارات درهم منتصف العام الماضي إلى 2.8 مليار درهم منتصف العام الجاري.