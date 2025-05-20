دبي تستقبل 7.15 ملايين زائر في 4 أشهر بنمو 7%

ارتفع عدد زوّار دبي أول 4 أشهر من العام إلى 7.15 ملايين زائر، بنمو قدره 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت فيها دبي 6.68 ملايين زائر.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، سجل معدل إشغال الغرف الفندقية في الإمارة 83% أول 4 أشهر من العام الجاري، مقارنة بمتوسط إشغال قدره 81% في الفترة ذاتها من 2024، في حين سجّل الزوّار الدوليون أكثر من 15.29 مليون ليلة مبيت، مقابل 14.7 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو بلغت 4%.

كما كشف التقرير أن متوسط إقامة الزائر في الرحلة الواحدة بلغ نحو 3.84 ليالٍ فندقية، مقارنة بـ3.8 ليالٍ في الفترة نفسها من 2024.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية 657 درهماً، مقارنة بـ627 درهماً خلال نفس الفترة من 2024، في حين وصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 548 درهماً، مقابل 511 درهماً في العام الماضي.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي مع استمرار افتتاح منشآت فندقية جديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في الإمارة حتى نهاية أبريل الماضي نحو 153.53 ألف غرفة، بنمو 1% مقارنة بـ151.8 ألف غرفة في الفترة ذاتها من 2024، بينما بقي عدد المنشآت الفندقية ثابتاً عند 831 منشأة.

واستحوذت فنادق الخمس نجوم على 35% من إجمالي السوق الفندقية في دبي، بإجمالي 54.1 ألف غرفة فندقية ضمن 168 فندقاً، تلتها فنادق الأربع نجوم بنحو 29%، بعدد 43.7 ألف غرفة ضمن 198 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة بين 3 نجوم ونجمة واحدة على نحو 19% من السوق، بسعة 29.4 ألف غرفة ضمن 278 منشأة، أما الشقق الفندقية الفاخرة، فقد بلغ عددها 14 ألف شقة موزعة على 81 منشأة، لتستحوذ على 9% من السوق، بينما شكّلت الشقق الفندقية المتوسطة 8% من حجم السوق بعدد 12.1 ألف شقة ضمن 106 منشآت.

الأسواق المصدّرة

وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية تصدرت الأسواق المصدّرة للزوار إلى دبي، بحصة بلغت 22% من إجمالي عدد الزوار، أي ما يعادل 1.59 مليون زائر، تلتها منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 16%، بعدد 1.17 مليون زائر.

وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثالثة بحصة 15% بما يعادل 1.03 مليون زائر، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 14% بنحو مليون زائر، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 11% بعدد 821 ألف زائر.

واستقبلت دبي 626 ألف زائر من شمال شرق وجنوب شرق آسيا، ما يعادل 9% من إجمالي الزوار، في حين بلغت حصة الأمريكيتين 7% بما يعادل 497 ألف زائر، و4% من إفريقيا بما يعادل 278 ألف زائر، بينما استقبلت الإمارة 111 ألف زائر من منطقة أسترالاسيا، ما يمثل 2% من إجمالي الزوار.

المبادرات الترويجية

ويعكس النمو القوي في عدد الزوار نجاح المبادرات الترويجية والعروض السياحية المتنوعة التي أطلقتها دبي لاستقطاب شرائح مختلفة من المسافرين حول العالم، إلى جانب الدور المحوري للبنية التحتية المتطورة وجودة الخدمات وتنوّع الفعاليات التي تستضيفها المدينة على مدار العام.

وتؤكد الأرقام أن دبي تمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها السياحية لعام 2025، مستفيدة من تنوّع أسواقها الجغرافية ومرونة بنيتها التحتية السياحية وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات العالمية. كما تعزز هذه النتائج مكانة دبي كمركز عالمي للضيافة والترفيه، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل جديدة واستقطاب الاستثمارات في القطاع السياحي.