«آبل» لـ«البيان»: الإمارات الأسرع في تبني أحدث المنتجات والخدمات

«تعج متاجرنا في الإمارات دائماً بالطاقة، وتجدها مليئة بالعملاء المتحمسين لاستكشاف أحدث المنتجات، وما يجعل هذا السوق الإماراتي فريداً بشكل خاص هو التنوع المذهل لعملائنا، الذين يجلبون جميعاً إلى متاجرنا وجهات نظر مختلفة وإبداعاً».. هكذا تسجل دييردري أوبراين، نائبة الرئيس الأولى لقسمي البيع بالتجزئة والموارد البشرية لدى «آبل»، شهادتها في حوار حصري لـ«البيان» عن طبيعة السوق الفريدة في الإمارات، بمناسبة افتتاح فرع جديد لهذه الشركة العالمية العملاقة في مدينة العين.

وتضيف دييردري عن عملاء آبل في الإمارات: إنهم يستخدمون منتجاتنا بطرق ملهمة لتعزيز عملهم، وتعبيرهم عن أنفسهم، وحياتهم اليومية. كما أن عملاء الإمارات هم من أسرع العملاء في تبني المنتجات والخدمات الجديدة، وغالباً ما تمتلئ بسرعة جلسات «اليوم في آبل» Today at Apple التي ننظمها لهم؛ ما يدل على شغف حقيقي بالإبداع والتعلم.

تجارب غنية

وقد أظهرت تجربتنا أن العملاء في الإمارات يقدّرون الجودة والخدمة والتجربة بشكل كبير. كثير منهم على استعداد للاستثمار في المنتجات التي تندمج بسلاسة في حياتهم وتوفر لهم تجارب غنية. بالنسبة إلينا، ينصب التركيز على تقديم قيمة ذات معنى، سواء من خلال طول عمر منتجاتنا، أو قوة نظامنا البيئي، أو الدعم الشخصي المتوافر في كل متجر من متاجرنا.

كما أن نظام آبل البيئي (آيفون، آيباد، ماك، وساعة آبل) يوفر ميزات تنافسية في سوق الإمارات، على الرغم من المنافسة القوية ومنافسة الأسعار؛ فالنظام البيئي لآبل هو من أكبر نقاط قوتنا، وعملاؤنا في الإمارات يقدّرون كيف تعمل أجهزتهم معاً بسلاسة، من بدء مشروع على جهاز ماك واستكماله على جهاز آيباد، إلى مشاركة بيانات اللياقة البدنية من ساعة آبل مع الأصدقاء، إلى استخدام AirDrop عبر الأجهزة. هذه الاستمرارية شيء نعتقد بأنه لا يمكن لأحد آخر أن يضاهيه، وهو أحد الأسباب التي تجعلنا نرى ولاءً قوياً للعملاء هنا.

متجر جديد في العين

بافتتاح فرعها الجديد في مدينة العين؛ يصل إجمالي عدد متاجر آبل في الإمارات إلى خمسة فروع، وقد تم اختيار هذا الموقع، لما لمدينة العين من تاريخ عريق ومجتمع نابض بالحياة ومتنامٍ.. تقول دييردري: تم تصميم متجر آبل في الجيمي مول ليرحب بالجميع، وليكون مكاناً للتواصل والإبداع والتسوق لشراء بعض من أكثر التقنيات ابتكاراً في العالم، ونحن متحمسون جداً للتفاعل مع مجتمع الطلاب المحلي المتميز، وتقديم فرص لهم للتعلم والإبداع والاستكشاف من خلال جلسات «اليوم في آبل» والبرامج التعليمية الأخرى؛ ما يساعد على إلهام الجيل القادم من المبتكرين.

في متجر آبل الجيمي مول، يمكن للعملاء استكشاف مجموعتنا الكاملة من المنتجات، والجلوس إلى أحد المختصين للتسوق الشخصي، أو إحضار أجهزتهم للحصول على دعم الخبراء. لقد أنشأنا أيضاً منطقة مخصصة للاستلام السريع Apple Pickup لجعل عملية الشراء عبر الإنترنت واستلامها في المتجر سلسة ومريحة في الوقت الذي يناسب العملاء.

وإضافة إلى التسوق، يمكن للعملاء المشاركة في جلسات «اليوم في آبل» وهي برامج تعليمية مجانية تشمل التصوير الفوتوغرافي، والموسيقى، والفن والتصميم، والآن نوفر جلسات مثل Spotlight: Apple Intelligence التي تساعد الناس على استكشاف إمكانات إبداعية جديدة. وينسجم افتتاح الفرع الجديد مع استراتيجية آبل الأوسع للبيع بالتجزئة والنمو في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تعد الإمارات سوقاً مهماً للغاية، وافتتاح متجر آبل في الجيمي مول - الخامس في الدولة - يؤكد التزامنا طويل الأمد هنا، وعزمنا على أن نتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط بطرق جديدة.

الذكاء الاصطناعي والخصوصية

وعن كيف يمكن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية خصوصية المستخدم في ظل تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي.. تقول دييردري: قضية مهمة، في آبل يسير الابتكار والخصوصية جنباً إلى جنب.. مع Apple Intelligence قدمنا أدوات جديدة قوية لدعم اللغة، والصورة، والمهام، ولكنها مبنية دائماً على أساس من الأمان والتحكم للمستخدم. على سبيل المثال، يتم تشغيل جزء كبير من الذكاء على الجهاز نفسه، مدعوماً بشريحة آبل، وعندما تتم معالجة المعلومات في السحابة، فإنها تستخدم تقنية Private Cloud Compute لضمان عدم تخزين البيانات أو وصول آبل إليها.

======

رسالة خاصة من آبل لعملائها في الإمارات

ووجهة دييردري خلال حوارها مع «البيان» برسالة خاصة إلى عملاء آبل في الإمارات. تقول: هي رسالة امتنان؛ فقد احتضنت الإمارات آبل منذ البداية، ونحن فخورون بخدمة مثل هذا المجتمع المتنوع والحيوي من العملاء. سواء في دبي، أو أبوظبي، أو الآن في العين، هدفنا دائماً هو نفسه، وهو جعل متاجرنا أماكن لا يأتي إليها الناس لشراء منتج فحسب، بل ليتم إلهامهم، ويبدعوا، ويتواصلوا.