"بي واي دي" تختار الإمارات لبناء محطات للشحن فائق السرعة

أعلنت ستيلا لي، نائبة الرئيس التنفيذي والرئيسة التنفيذية لشركة "بي واي دي" الصينية في الأمريكتين وأوروبا، أن الشركة اختارت دولة الإمارات لبناء محطات الشحن السريع بقدرة ميغاواط واحد، والقادرة على تزويد السيارات الكهربائية بطاقة تكفي لمسافة 400 كيلومتر خلال خمس دقائق فقط.

وقالت ستيلا لي، خلال إطلاق إحدى الطرازات الجديدة من منتجات "بي واي دي" في دبي، إن الشركة تخطط لبناء عدة مئات من هذه الشواحن فائقة السرعة في الإمارات وعدد من الدول الخليجية الأخرى، موضحة أن إجمالي عدد الشواحن المزمع تدشينها في منطقة الخليج سوف يتراوح ما بين 500 شاحن و1000 شاحن فائق السرعة، على أن يتم التنفيذ خلال أقل من عامين.

أوضحت أن الشركة جاهزة لتزويد الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بحافلات النقل والحافلات السياحية الكهربائية، مشيرة إلى أن الشركة قامت خلال السنوات الثلاثة الماضية بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وهو ما ظهر في العديد من المركبات مثل السيارات التي تعتمد على القيادة الذاتية والركن الذاتي.

وأشارت إلى أن الشركة تبني استراتيجيتها على ثلاثة محاور رئيسية، هي توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتخزينها في البطاريات، واستخدامها في تشغيل السيارات الكهربائية. وأشارت إلى أن الشركة ساهمت حتى اليوم في تجنب انبعاث أكثر من 86 مليار كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون.