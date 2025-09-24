بنوك دبي تضيف 155 مليار درهم إلى محفظة أصولها خلال 7 أشهر

أضافت بنوك دبي ما يناهز 155 مليار درهم إلى محفظة أصولها خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة نمو 7.7% ليصل رصيد أصولها التراكمي 2.179 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو 2025.

فيما أبان المصرف المركزي في مؤشرات صادرة عنه اليوم استمرارية تصدر بنوك الإمارة لجاذبية الودائع للشهر الثامن على التوالي بحصة بلغت 46.2% من إجمالي الودائع المصرفية حتى يوليو.

ووصل الرصيد التراكمي لودائع بنوك الإمارة 1.426 تريليون درهم بنمو بلغ 9.3% خلال الأشهر السبعة.

وفي المقابل ارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي بنسبة 8.1% منذ بداية العام ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.041 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي.

بينما ارتفعت استثمارات بنوك الإمارة بنسبة 9.4% خلال الأشهر السبعة ليصل رصيدها التراكمي إلى 313 مليار درهم.

ومن جانب آخر أوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي وصلت 2.448 تريليون درهم، فيما وصل رصيد الاستثمارات عند 434 مليار درهم، ووصلت الودائع 1.369 تريليون درهم.

ووصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 397.5 مليار درهم، وبلغ رصيد الودائع 258.1 مليار درهم، كما بلغ رصيد الائتمان 210 مليارات درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 70.6 مليار درهم في نهاية يوليو من العام الجاري.