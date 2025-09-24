«سيدات الأعمال الأردني الإماراتي» ينظم 168 فعالية ويوقع 9 اتفاقيات خلال عام

نظم مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي 168 فعالية متنوعة خلال عام واحد فقط، كما نجح المجلس في توقيع 9 اتفاقيات رسمية مع جهات محلية وإقليمية ودولية في الإمارات، البحرين، الصين، الأردن، ومع الجامعة العربية.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال الملتقى الثاني لعضوات المجلس، بحضور الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، رئيس المجلس، وأسيل الحجاوي، نائب الرئيس وعضوات مجلس الإدارة.

واستعرضت أمل الهدابي، إنجازات المجلس التي تحققت خلال عام واحد، مشيرة إلى أن المجلس تمكن من تنظيم 168 فعالية متنوعة ما بين ورش، ندوات، ملتقيات، مؤتمرات ومعارض، منها 71 فعالية لدعم الريادة وتبادل الخبرات، و63 فعالية لتطوير قدرات المرأة وإبراز إنجازاتها، و33 فعالية لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري الأردني – الإماراتي، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات أخرى لتعزيز العلاقات والشراكات وبناء قنوات الحوار والتواصل.

وأضافت أن المجلس نجح في توقيع 9 اتفاقيات رسمية مع جهات محلية وإقليمية ودولية في الإمارات، البحرين، الصين، الأردن، ومع الجامعة العربية، مشيرة إلى أن نحو 83% من الاتفاقيات التي تمت مع شركاء خدمات لدعم العضوات، و17% مع جهات رسمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرة إلى وجود مفاوضات حالية مع روسيا، مصر، السعودية، وسلطنة عمان للتوسع المستقبلي. كما تم توسع قاعدة العضوات لتشمل رائدات أعمال، مهنيات، مؤثرات، ومبدعات، وحققنا امتيازات نوعية منها المشاركة في 32 فعالية حصرية، وشراكات مع 48 جهة خدمية.

وأكدت أمل الهدابي لـ«البيان» أنه تم الاتفاق على تنظيم المؤتمر الاقتصادي السنوي الأول للمجلس في الأردن تحت عنوان: ريادة المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي: من التمكين إلى التأثير في أبريل المقبل في العاصمة عمّان، على أن ينعقد المؤتمر الثاني في عام 2027 في الإمارات، مشيرة إلى أن الزيارة التي قام بها وفد المجلس إلى الأردن العام الماضي كانت علامة فارقة.