طيران الإمارات تلغي رحلاتها من وإلى هونغ كونغ وشينزن بسبب إعصار «راغاسا»

أعلنت شركة «طيران الإمارات» عن إلغاء رحلاتها المجدولة من وإلى هونغ كونغ وشينزن، وذلك بسبب إعصار «راغاسا» العنيف المتوقع أن يضرب سواحل المدينتين يومي 23 و24 سبتمبر الجاري.

وأفادت الناقلة في بيان لها أن الإلغاءات تشمل ما يلي:

• هونغ كونغ:

o الرحلة EK382 من دبي إلى هونغ كونغ بتاريخ 23 و24 سبتمبر.

o الرحلة EK383 من هونغ كونغ إلى دبي بتاريخ 23 و24 سبتمبر.

o الرحلة EK380 من دبي إلى هونغ كونغ بتاريخ 23 و24 سبتمبر.

o الرحلة EK381 من هونغ كونغ إلى دبي بتاريخ 24 و25 سبتمبر.

• شينزن:

o الرحلة EK328 من دبي إلى شينزن بتاريخ 23 سبتمبر.

o الرحلة EK329 من شينزن إلى دبي بتاريخ 23 سبتمبر.

• خدمة الربط بين هونغ كونغ وبانكوك:

o جميع الرحلات المقررة بتاريخ 23 و24 سبتمبر.

وأكدت «طيران الإمارات» أن المسافرين المتصلين عبر دبي إلى وجهتي هونغ كونغ وشينزن لن يتم قبولهم للسفر من مطارات الانطلاق حتى إشعار آخر.

ودعت الشركة عملاءها المتأثرين إلى التواصل مع وكالات السفر المعتمدة لإعادة الحجز، أو الاتصال مباشرة بمراكز خدمة العملاء إذا كانت التذاكر محجوزة عبر «طيران الإمارات».

كما شددت على أهمية تحديث بيانات الاتصال عبر خدمة «إدارة الحجز» لضمان تلقي إشعارات فورية حول أي مستجدات.

واعتذرت الناقلة عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء، مؤكدة أن سلامة الركاب تظل على رأس أولوياتها، وأنها تواصل مراقبة تطورات الإعصار عن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة.