«مصرف التنمية» يطلق «صندوق الإمارات للنمو» بمليار درهم

أعلن «مصرف الإمارات للتنمية» إطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، بقيمة مليار درهم، لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، وتحدث في المؤتمر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ونجلاء أحمد المدفع، نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني، يسعى «مصرف الإمارات للتنمية» إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة والاكتفاء الذاتي، ويمثل إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» خطوة طموحة تستشرف المستقبل وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو والتطور لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة.

وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 94% من مجموع الشركات في الإمارات، وتوظف 86% من وظائف القطاع الخاص، وتسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي، ولكن حجم تمويل هذه الشركات لا يتعدى 10%، وهناك فجوة تمويلية في هذه الشركات تصل إلى 2 مليار دولار سنوياً.

وقال إن صندوق الإمارات للنمو منصة نوعية بقيمة مليار درهم الهدف منه معالجة هذه الفجوة وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يركز على 4 قطاعات قطاع الصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال: صممنا «صندوق الإمارات للنمو» لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعرف «بفجوة الوسط»، وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري.

وقالت نجلاء المدفع: تم إطلاق الصندوق بهدف توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع، ونسعى من خلال الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة تواكب متطلبات المستقبل.