رأس الخيمة تستعرض محفظتها الاقتصادية

استعرضت إمارة رأس الخيمة، ممثلة بغرفة تجارة رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، محفظتها الاقتصادية خلال مشاركتها في منتدى «اصنع في الإمارات»، حيث تعرض الإمارة مسيرتها التنموية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة في جميع القطاعات.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة رأس الخيمة، أهمية دور الغرفة في دعم الصناعات الوطنية من خلال الترويج لها في المعارض الدولية والمحلية، مشيراً إلى استعداد الغرفة لتقديم كافة التسهيلات والدعم لها لتحقيق مهامها في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة التي تؤكد دوماً ضرورة دعم الصناعة الوطنية التي أصبح لها شأن كبير على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن الممنتدى منصة وطنية متكاملة تتيح للمستثمرين وأصحاب المشاريع الصناعية فرصة الاطلاع على الفرص الواعدة في قطاع التصنيع، لا سيما في إمارة رأس الخيمة التي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز صناعي واستثماري بارز على مستوى المنطقة.