أصول مصارف الإمارات تتخطى 5 تريليونات درهم بنهاية يوليو 2025

تخطت أصول المصارف بالإمارات حاجز 5 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو من العام الجاري 2025 بنمو على أساس شهري في بنسبة 1% عن رصيدها التراكمي في شهر يوتيو من نفس العام .

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي اليوم بارتفاع إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري بنسبة 1%ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 3.046 تريليون درهم في يونيو إلى 3.080 شهر يوليو وذلك مدفوعة بإرتفاع ودائع المقيمين بنسبة 1.1% مع نمو بلغ 1% في ودائع غير المقيمين.

وتابع تقرير التطورات المصرفية بأن نمو وائع المقيمين استند إلى زيادة ودائع القطاع العام بنسبة 5% و الحكومة بنبسة 2.9% للمؤسسات وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9%.

في المقابل ارتفع إجمالي الإئتمان بنسبة 1.4% على اساس شهري إلى 2.366 تريليون درهم مستندا إلى زيادة كلا من الإئتمان المحلي بقيمة 21 مليار درهم إلى جانب نمو الإئتمان غير المحلي بقيمة 10 مليارات درهم

وكان الإئتمان المحلي قد نما مدفوعا بالزيادات في ائتمان الحكومي بنسبة 5.2% والقطاع العام بنسبة 1.5% والقطاع الخاص بنسبة 0.5% .

فيما أظهر التقرير ارتفاع في القاعدة النقدية بنسبة 2.8% على اساس شهري إلى 846 مليار في يوليو مدفوعة بنمو الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى جانب الأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي .