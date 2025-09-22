إنفيديا ومعهد الابتكار التكنولوجي بأبوظبي يطلقان مختبراً مشتركاً للذكاء الاصطناعي

قال معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي الاثنين إنه أطلق مع شركة إنفيديا مختبر أبحاث مشتركاً في الإمارات، سيركز على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ومنصات الروبوتات من الجيل التالي.

وأوضح المعهد في بيان أن هذا المركز البحثي المشترك هو أول مركز لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لشركة إنفيديا في الشرق الأوسط، ويجمع أبحاثاً متعددة التخصصات مع نماذج الذكاء الاصطناعي وقوة الحوسبة التي تمتلكها الشركة الأمريكية والتي تسهم في الازدهار العالمي الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت نجوى الأعرج الرئيسة التنفيذية لمعهد الابتكار التكنولوجي: إنه بموجب الاتفاقية، سيتمكن المعهد من استخدام رقائق وحدات معالجة رسومات طرفية معينة لتطوير أبحاثه في مجال الروبوتات، من بين مجالات أخرى. ويعمل المعهد على تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر والروبوتات رباعية الأرجل والأذرع الآلية.

وأوضحت الأعرج في مقابلة: «سيكون استخدام هذه الشريحة جديداً لدينا... تسمى شريحة ثور، وهي شريحة تمكن من تطوير أنظمة روبوتية متقدمة».

ومعهد الابتكار التكنولوجي هو الذراع البحثية التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وهو كيان حكومي في أبوظبي، ويمثل جزءاً من جهود الإمارات لتصبح لاعباً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخليج في مايو، وقعت الإمارات صفقة بمليارات الدولارات لبناء أحد أكبر مراكز البيانات في العالم في أبوظبي باستخدام تكنولوجيا أمريكية، ومنها أكثر رقائق إنفيديا تطوراً.

لكن رويترز نقلت في وقت سابق عن مصادر أن الصفقة لم تتم بعد وسط مخاوف أمنية بسبب العلاقات الوثيقة بين الإمارات والصين.

وقالت الأعرج: إن المعهد يعمل بشكل وثيق مع الشركة الأمريكية منذ بعض الوقت. مضيفة: إن المعهد يستخدم رقائق إنفيديا لتدريب النماذج اللغوية الخاصة به.

وأوضحت أن المناقشات بشأن المختبر المشترك بدأت منذ حوالي عام، وسيستضيف المركز فرقاً من كلا الطرفين، مع تعيين المزيد من الموظفين خصيصاً للمشروع.