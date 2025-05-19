36 % نمو شهادات المنشأ من غرفة عجمان في الربع الأول

سجلت غرفة تجارة وصناعة عجمان 36% نمواً في قيم شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأول، لتصل إلى 1.89 مليار درهم مقابل 1.39 مليار درهم بالفترة نفسها من 2024، وبلغ عدد معاملات شهادات المنشأ الصادرة بالربع الأول 11698 شهادة.

وأكد الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، مدير إدارة شؤون الأعضاء في غرفة عجمان، أن الزيادة تعكس متانة الاقتصاد المحلي وثقة مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن النمو يأتي نتيجة للدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والتكامل الفاعل بين الجهات الحكومية المعنية، فضلاً عن التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في ترسيخ مكانة عجمان كمركز اقتصادي نشط ومؤثر على مستوى الدولة والمنطقة.

حلول ذكية

وأوضح الشيخ حمد بن ناصر النعيمي أن غرفة عجمان تعمل بشكل متواصل على تطوير منظومة خدماتها، من خلال اعتماد أحدث التقنيات وتقديم حلول ذكية تواكب تطلعات مجتمع الأعمال. كما تسعى الغرفة، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية، إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز نمو الصادرات المحلية، بما يعزز من تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أهمية توفير بيانات اقتصادية دقيقة ومحدثة لدعم القرار الاستثماري والتجاري، مؤكداً أن الغرفة تواصل جهودها في تعزيز استخدام «منصة فرص»، والتي تمثل مصدراً موثوقاً للمعلومات التجارية وفرص التصدير، وتتيح للشركات المحلية تحليل الأسواق المستهدفة واتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة ومدروسة.

وأضاف الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، أن الغرفة ماضية في دعم الشركات الوطنية وتمكينها من التوسع الخارجي، مشدداً على أهمية دور المعلومات الاقتصادية والرقمنة في رسم ملامح المستقبل التجاري لعجمان، وتعزيز مكانتها الصناعية ضمن المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات.