الإمارات بين «العشر الكبار» في استثمارات المناطق الحرة العالمية

كشفت بيانات «إف دي آي إنتلجنس» fDi Intelligence أن الشركات متعددة الجنسيات في آسيا والشرق الأوسط ضخت أكبر حجم من رؤوس الأموال في المناطق الحرة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، وحلت الإمارات بين أبرز 10 مستثمرين عالميين في هذا القطاع.

ووفقاً لتقرير fDi Markets، الذي يرصد الاستثمارات في المشروعات الجديدة، أعلنت 88 شركة عالمية عن ثلاثة مشاريع استثمار أجنبي مباشر على الأقل في المناطق الحرة بين عامي 2020 و2024، باستثمارات تجاوزت 69 مليار دولار في 342 مشروعاً.

واستحوذ مستثمرو آسيا على ثلث إجمالي الإنفاق الرأسمالي (24 مليار دولار)، بفضل شركات كبرى مثل فوكسكون التايوانية، وإل جي الكورية الجنوبية، وهيونداي لصناعة السيارات. أما مستثمرو الشرق الأوسط، خاصة من الإمارات والسعودية، فقد ساهموا بربع الاستثمارات (17 مليار دولار)، معظمها عبر 19 مشروعاً لثلاث شركات هي: موانئ دبي العالمية (2.8 مليار دولار في مشروعات تتعلق بالنقل والمستودعات واللوجستيات والتوزيع)، وأرامكو، وأكوا باور.

ورغم أن المستثمرين من أوروبا وأمريكا الشمالية استحوذوا على الحصة الأكبر من حيث عدد المشاريع — بنسبة 45 % و24 % على التوالي — إلا أن حجم إنفاقهم الرأسمالي جاء أقل من نظرائهم في آسيا والخليج، ما يعكس طبيعة مشاريعهم الأصغر حجماً والأكثر تكراراً.

من أبرز هذه الاستثمارات مشاريع لشركات أمريكية مثل إنتل وإير برودكتس، وأخرى ألمانية مثل سيمنس إنرجي وفولكسفاجن وروبرت بوش. وأظهر التقرير أن أكثر من 2500 شركة أعلنت عن استثمار واحد على الأقل في 630 منطقة حرة حول العالم بين 2020 و2024، مقارنة بنحو 1700 شركة فقط في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا، ما يعكس تزايد جاذبية هذه المناطق كمنصات لتعزيز الاستثمار والصادرات والتنمية الاقتصادية.

ويرى محللون أن هذا التوجه يمثل مرحلة جديدة من العولمة، أكثر تعقيداً وتحدياً. وقال جون والدرون، رئيس العمليات في بنك غولدمان ساكس إن الشركات التي كانت تركز سابقاً على الكفاءة، باتت تضع استراتيجياتها اليوم على أساس المرونة والتنويع، مفضلة الأمن على التكلفة.

وبينما تتعامل الشركات مع تحولات سياسية سريعة، وإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي، وارتفاع تكاليف التشغيل، تواصل المناطق الحرة ترسيخ مكانتها كخيار رئيسي للحفاظ على استمرارية الأعمال واستكشاف فرص نمو جديدة.