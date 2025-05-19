«اصنع في الإمارات» ينطلق اليوم بمشاركة 650 جهة عارضة

28.3 مليار درهم القيمة الإجمالية لقطاع التصنيع في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى 2024

تنطلق اليوم في أبوظبي فعاليات النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وبمشاركة أكثر من 650 جهة عارضة تمثل مؤسسات تمويلية ومصانع وشركات تكنولوجيا الشركات الناشئة.

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى نحو 30 ألف زائر، ويتم تنظيمه على مساحة تتجاوز 65 ألف متر مربع.

ويستقطب المنتدى أكثر من 500 شركة رائدة في قطاعات الطاقة والفضاء والدواء والغذاء والمعدات وغيرها، ويتيح المجال للتعرف إلى فرص الشراء المتاحة وأكثر من 3000 منتج للتصنيع المحلي، وفرص عمل مميزة ضمن معرض مصنعين، حيث سيتم استعراض فرص العمل في القطاع الصناعي للكوادر الإماراتية.

كما تشهد الدورة الرابعة الإعلان عن شراكات ومذكرات تفاهم واتفاقيات شراكات بناءة تساهم في تعزيز الصناعة الوطنية كما تشهد الدورة الرابعة لأول مرة استعراض حرف إماراتية وصناعات تراثية.

45 منصة

تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المنتدى على مدار 4 أيام خلال الفترة حتى 22 مايو 2025، بمقر مركز أبوظبي للمعارض بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، حيث تم تصميم وتنفيذ 45 منصة عرض مخصصة للعارضين، و12 منطقة مميزة تتضمن 230 منصة عرض جاهزة، لدعم أكثر من 720 عارضاً.

ويوفر «اصنع في الإمارات 2025» منصة شاملة لـ12 قطاعاً تشكل مستقبل التصنيع في دولة الإمارات وهي قطاعات المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والأدوية والتكنولوجيا الطبية، وقطاع المعادن والتشكيلات المعدنية، والحرف الإماراتية والصناعات التراثية، وقطاع الصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، والمواد الكيميائية والبلاستيك والمواد المستدامة، والبناء ومستلزمات الإنشاء، والمعدات الصناعية والآلات، وقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطاع الفضاء والطيران وصناعة السيارات والصناعات الدفاعية، والهيدروجين والطاقة النظيفة، وقطاع صناعة السفن والقوارب.

الصادرات الصناعية

وحقق القطاع الصناعي العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، من أهمها ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم أي زيادة بنسبة 68% بالمقارنة مع عام 2020، كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة إلى 347 مليار درهم من خلال الشراكة والتعاون وبفضل تكاتف جهود الجهات المعنية من الوزارات والدوائر الاقتصادية، والشركات الوطنية، والمصنعين والمستثمرين.

مشاركة كبيرة لدبي

وأعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن مشاركتها في منتدى «اصنع في الإمارات 2025».

وتأتي مشاركة الدائرة في هذا الحدث المهم، في إطار جهودها المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، التي تواكب تطلعات المستقبل.

ويأتي جناح دبي منصة محورية تجمع الجهات الرئيسة، التي تسهم في تمكين ونمو قطاع الصناعة في الإمارة، بما فيها مدينة دبي الصناعية، ومجمّع الصناعات الوطنية، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وغرف دبي، ودبي الجنوب.

ويلعب قطاع التصنيع في دبي دوراً أساسياً في دعم جهود التنمية الاقتصادية في الإمارة، مدعوماً بمجموعة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين التنافسية العالمية، وضمان النمو المستدام في القطاع.

وقد نجحت دبي في استقطاب استثمارات جديدة إلى القطاع في إطار الاستراتيجية الصناعية، التي تمنح الأولوية لتقنيات التصنيع المتقدمة، وتهدف إلى تطوير القدرات المحلية، لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، حيث وصلت القيمة الإجمالية لقطاع التصنيع في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 28.3 مليار درهم.

أسس قوية

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يشهد قطاع التصنيع في دبي نمواً متسارعاً مدفوعاً بأسس قوية للنمو الصناعي المستدام، وبنية تحتية متقدمة، وأطراً تنظيمية مرنة وذكية، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتعود هذه الإنجازات إلى الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، التي وضعت أهدافاً طموحة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، وأسست نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص.

واليوم، تقدم دبي بيئة مثالية تمكن المصنّعين من الابتكار، وتوسيع أعمالهم، والوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق الدولية بثقة وكفاءة».

وأضاف: «تعكس مشاركتنا في منتدى «اصنع في الإمارات» التزام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بدعم استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، كما تعزز مساعينا للوصول إلى المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وبما ينسجم مع جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي في دبي».

وتسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على المشهد الصناعي المتكامل في الإمارة، والذي يتيح للمصنّعين الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، التي تتمتع بها، إلى جانب إطلاق مبادرات دعم الأعمال والتصدير.

ويسهم المصنّعون الذين يتخذون من دبي مقراً لهم في توفير السلع الحيوية لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب تصدير المنتجات إلى أكثر من 130 دولة، مستفيدين من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تتيح الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو العالية، وضمان المنافسة فيها.

استثمار أجنبي

واستقطبت دبي في العام 2024 ما قيمته 52.3 مليار درهم من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، أي ما يعادل 14.2 مليار دولار أمريكي، بما يمثل زيادة بنسبة 33.2% عن العام 2023، وهي أعلى قيمة مسجلة في الإمارة على الإطلاق للاستثمار الأجنبي المباشر في عام واحد.

وحققت دبي رقماً قياسياً في استقبال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، والتي بلغ عددها 1,117 مشروعاً، وكذلك مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، والبالغ عددها 1,826 مشروعاً، والتي وفرت 58,680 فرصة عمل.

واستمر قطاع التصنيع باكتساب الزخم من خلال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، التي وصلت قيمتها إلى 5.77 مليارات درهم، أي ما يعادل 1.57 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ2,41 مليار درهم، أي ما يعادل 657.1 مليون دولار في عام 2023، ويؤكد أداء دبي القوي ازدهار بيئة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى والتنظيمات الداعمة للأعمال.