الرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس» القابضة لـ « البيان »: الإمارات بيئة استثمارية مثالية للصناعة

أكد الدكتور خليفة البلوشي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس» القابضة أن الإمارات بيئة استثمارية مثالية للقطاع الصناعي والصناعات الدفاعية، والمنتج الإماراتي يمتلك ميزة تنافسية قوية عالمياً في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الدولة في قطاع الصناعات الدفاعية والتقنية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«البيان» بمناسبة مشاركة الشركة في منتدى «اصنع في الإمارات» أن «كالدس» القابضة شهدت توسعات استراتيجية شاملة وتحديث خطوط الإنتاج، كما تم رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة الثلاثة المتخصصة في إنتاج الآليات العسكرية والطائرات والأنظمة الدفاعية تلبية للطلب المتزايد على منتجاتنا الدفاعية المتنوعة.

وقال نحن في «كالدس» ملتزمون في جميع مراحل التصنيع بتطبيق أعلى المعايير العالمية على صعيد الجودة والكفاءة والاعتمادية ما يضمن طرح منتج وطني إماراتي متقدم يلبي احتياجات الأسواق محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف إن منتدى «اصنع في الإمارات» من أهم محفزات تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية، ويعد منظومة متكاملة تدعم المصنعين المحليين وتسهم في تعزيز الهوية الصناعية للدولة.

وقال: قمنا بتوسيع التعاون مع الشركات المحلية والجامعات لتعزيز البحث والتطوير في القطاع الصناعي، وتعمل «كالدس» على رفع نسبة المحتوى المحلي في منتجاتها، والتوسع في التصنيع داخل الدولة، بما يعكس مدى التزامنا بتعزيز الصناعة الإماراتية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى المشاركة في النسخة الرابعة من المنتدى بعدد من منتجات «كالدس» الدفاعية المتميزة المصنوعة في مصانع الشركة بأيد وطنية إماراتية.

وأضاف إن دولة الإمارات تقدم فرصاً واعدة لنمو الشركات المحلية والدولية المتخصصة وتوسعها نظراً لما تتمتع به من ثقل وثقة على المستوى الدولي بفضل قيادتها الرشيدة وعلاقاتها المتوازنة مع الشرق والغرب ما يعزز مكانتها مركزاً صناعياً واستثمارياً عالمياً.