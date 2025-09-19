رأس الخيمة تحتضن القمة العالمية للعقار والاستثمار في أكتوبر

تستعد رأس الخيمة لاستضافة الدورة الأولى من القمة العالمية للعقار والاستثمار التي تنظمها مجموعة «سيتي سكيب» يومي 30 و31 أكتوبر المقبل في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، ويهدف الحدث إلى إطلاق آفاق واعدة لقطاع العقارات، عبر توفير منصة تجمع المستثمرين والمطورين وصنّاع السياسات.

وتتخذ القمة شكل المنتدى المفتوح لمناقشة التحول الذي تشهده دولة الإمارات والتطور في أسواق العقارات العالمية بشكل عام، بدءاً من تحول رأس المال في أوروبا وآسيا، ووصولاً إلى النماذج الحضرية المستدامة الناشئة في أمريكا الشمالية، مع دراسة توجهات السوق واستراتيجيات الاستثمارات والابتكارات التي ترسم ملامح الحقبة القادمة للقطاع.

وتشير توقعات شركة «سافيلز»، للاستشارات العقارية، إلى نمو حجم الاستثمار العقاري العالمي بنسبة 27% ليصل إلى 952 مليار دولار خلال 2025، متجاوزاً تريليون دولار بحلول 2026، وتبرز الإمارات بالفعل وجهة رئيسية تستفيد من هذا النمو.

حيث استقطبت 45.6 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024، بزيادة 48.7% على أساس سنوي، مع استحواذ العقارات على 7.8% من قيم المشاريع الجديدة. ويشهد قطاع العقارات بالإمارات زخماً ملحوظاً.

حيث وصلت قيمة الاستثمارات العقارية بدبي إلى 326 مليار درهم في النصف الأول 2025، بزيادة قدرها 39% على أساس سنوي، مع ارتفاع عدد المستثمرين الجدد بنسبة 22%، وتواصل مبيعات العقارات السكنية والفاخرة ارتفاعها، في حين تحافظ عائدات الإيجار على موقعها ضمن قائمة الأعلى عالمياً، ما يعكس مرونة السوق الإماراتية وجدواها الاستثمارية العالية.

والتي تواصل جذب المزيد من الاهتمام العالمي، ويشير المحللون إلى عدة أسباب تجعل من الدولة وجهة رئيسية لتدفقات رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي المتميز، واستقرارها الاقتصادي، ولوائحها التنظيمية المتطورة.

وتؤكد البيانات الجديدة كذلك حجم الاهتمام العالمي بسوق العقارات الإماراتية، حيث سجلت الاستثمارات العقارية العالمية في الإمارات خلال الفترة بين 2014 و2024 زيادة بنسبة 106%، ما يعكس ثقة المشترين الدوليين المتنامية بهذه السوق.

وتتنامى مكانة رأس الخيمة لاعباً رئيسياً في المشهد العقاري، كما يسهم قرب الإمارة من دبي، وسياساتها الجاذبة للمستثمرين، ومشاريعها الاستراتيجية في استقطاب الاهتمام العالمي.

ومن بين هذه المشاريع، مشروع «وين جزيرة المرجان» المرتقب الذي يجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة إلى رأس الخيمة. وتجذب جزيرة المرجان المستثمرين العالميون إلى الحلول الرائدة والبنية التحتية والأصول المجتمعية المتميزة التي توفرها الجزيرة، وتشكل الاستثمارات العالمية نسبة 68% من إجمالي حجم الاستثمارات في الجزيرة.