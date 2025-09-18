بيع فيلتين فاخرتين قيد الإنشاء في دبي بـ 300 مليون درهم

يواصل قطاع العقارات الفاخرة بدبي أداءه اللافت، حيث سجل السوق اليوم صفقتي بيع لفيلتين فاخرتين قيد الإنشاء بقيمة 300 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تقع الفيلا الأولى في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع "روزوود ريزيدينسيز دبي" وبيعت بقيمة 185 مليون درهم وتمتد على مساحة 12,891 قدم مربع أي ما يعادل 14,351 درهماً للقدم المربعة الواحدة، والذي يعتبر ثالث أعلى سعر للقدم المربع في تاريخ الإمارة.

أما الفيلا الثانية فتقع في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع "إيومي" وبيعت بقيمة 115 مليون درهم وتمتد على مساحة 18,306 قدم مربع أي ما يعادل 6,282 درهما للقدم المربعة الواحدة.

وبلغت المبيعات العقارية في مستهل تعاملات اليوم الخميس 1.6 مليار درهم نتجت عن 550 صفقة.