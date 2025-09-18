ثلث العلامات التجارية المسجلة في الإمارات «وطنية»

استحوذت العلامات التجارية الوطنية على ثلث العلامات التجارية المسجلة في الدولة بنهاية 2024، حيث واصلت العلامات الوطنية النمو لمواكبة الطلب على السلع والخدمات مع ثقة المزودين والمنتجين فيها من حيث حجم الإقبال عليها والسمعة التجارية العالية، والتي أسهمت في توسيع الشركات الوطنية أنشطتها بتسجيل المزيد منها في السوق المحلي.

ووفق بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد والسياحة، فإن العلامات التجارية المحلية بلغت 10.6 آلاف علامة مسجلة من إجمالي 31.5 ألف علامة غير وطنية مسجلة محلياً حتى نهاية العام الماضي.

وتتصدر العلامات التجارية الوطنية قطاعات عدة رئيسة، مثل: شركات السلع الغذائية، وشركات التطوير العقاري وقطاع الشركات التجارية، وأنشطة الاتصالات والتكنولوجيا والإلكترونيات، وعلامات الابتكار والقطاع الإنشائي، وأنشطة الطاقة والصناعة المختلفة، إلى جانب كم كبير من علامات مراكز التسوق وشركات الاستثمار المختلفة، كما تضم علامات خاصة بالقطاع المالي والبنوك وأنشطة التأمين وقطاعات سلعية، جاءت في مقدمتها السيارات والصيانة والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى قطاع المطاعم.

وأظهرت البيانات أن العلامات الصينية شكلت المرتبة الثانية بإجمالي 2688 علامة، في حين جاءت العلامات الأمريكية في المرتبة الثالثة بإجمالي 2646 علامة مسجلة. وبلغت العلامات الخليجية 1516 علامة تجارية تصدرتها السعودية بـ1111 علامة، في حين سجلت العلامات العربية الأخرى 500 علامة أكثرها المصرية مسجلة 205 علامات تجارية.

وتظهر البيانات الزمنية للعلامات التجارية أن إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة محلياً نمت بأكثر من 94% خلال عامين فقط حتى 2024 مقارنة بإجمالي بلغ 16.2 ألف علامة مسجلة حتى نهاية 2022.