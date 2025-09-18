مطار الفجيرة يشهد تجربة مبتكرة للشحن الجوي بطائرة مسيّرة

شهد مطار الفجيرة الدولي -كأول مطار مدني- تجربة تشغيل تجريبي للشحن الجوي باستخدام طائرة مسيّرة، حيث تم تنفيذ العملية بما يتوافق بالكامل مع لوائح السلامة والمعايير الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» وإرشادات الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة.

وأقلعت الطائرة من المطار لنقل شحنة إلى منصة بحرية تقع قبالة سواحل الفجيرة، لتكتب فصلاً جديداً في آفاق اللوجستيات الجوية، وليبرهن هذا الإنجاز على الإمكانات الكبيرة لتقنيات الطائرات المسيرة في تسريع عمليات الشحن الجوي وتقليل الأثر البيئي من خلال خفض الانبعاثات.

وأشار محمد السلامي، رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة ونائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أنه تم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع شركة «لود أوتونوماس» لتقنيات اللوجستيات الجوية المستقلة، وبالتنسيق مع دائرة الطيران المدني بالفجيرة ومؤسسة الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة تكامل استراتيجي وتشغيلي بين الأطراف كافة.

ولفت كرم البلوشي، المدير التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية بالفجيرة، إلى مستوى التنسيق العالي الذي تحقق لتنفيذ عملية شحن تجارية بالطائرات المسيرة في بيئة مطار مدني نشطة، وسط معايير عالية في السلامة وكفاءة الأداء.

وقال راشد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود: «الإنجاز لحظة فارقة في مشوار اللوجستيات الجوية في دولة الإمارات، وقد أثبتنا لأول مرة إمكانية تنفيذ رحلات شحن جوي غير مأهولة من المطارات المدنية إلى المنصات البحرية بكفاءة وسلامة عالية وقابلية للتوسع».