مبيعات وقود السفن في الفجيرة تواصل الارتفاع في أغسطس

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات واصلت الارتفاع للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مسجلة أعلى مستوى في 4 أشهر.

ووفقاً لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس فإن إجمالي أحجام المبيعات لشهر أغسطس بلغت 650502 متر مكعب بزيادة 1.5% عن يوليو. وزادت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت بما في ذلك زيوت الوقود منخفض الكبريت وزيوت الغاز البحرية 461865 متراً مكعباً في أغسطس بزيادة 6.1% عن يوليو.

أما مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت فتراجعت بعد أن سجلت أعلى مستوى في 18 شهراً، منخفضة 8.2% إلى 188637 متراً مكعباً في أغسطس. وتراجعت مبيعات الوقود عالي الكبريت مع تقلص الفارق السعري بين الوقود منخفض الكبريت والوقود عالي الكبريت في أغسطس، بعد اتساعه بشكل حاد في يوليو.