بيع 26 ألف شقة صغيرة في دبي خلال 8 أشهر بـ 20 ملياراً

شهد السوق العقاري في دبي نشاطاً لافتاً في فئة الشقق الصغيرة «الاستوديوهات»، حيث تم بيع 26,103 وحدات (سكنية وفندقية) بقيمة إجمالية بلغت 20.1 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.

واستحوذت المبيعات قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من المبيعات بنسبة 76.3%، فيما تصدرت منطقة الخليج التجاري الطلب من حيث القيمة، في حين استحوذت قرية جميرا الدائرية على العدد الأكبر من الصفقات، ما يدل على إدراك متزايد لقيمة هذه الوحدات كأداة استثمارية تحقق عوائد مستقرة وتواكب التحولات في أنماط السكن والعمل.

اتساع الطلب

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات شقق «الاستوديوهات» السكنية استحوذت على الحصة الأكبر من المبيعات الإجمالية للسوق بقيمة 18.7 مليار درهم من خلال 24734 صفقة، فيما بلغت مبيعات «الاستوديوهات» الفندقية (شقق وغرف) 1.3 مليار درهم عبر 1369 صفقة.

ويشير هذا الأداء إلى اتساع قاعدة الطلب على الوحدات الصغيرة التي تستقطب شريحة واسعة من المقيمين بالنسبة للوحدات السكنية، لا سيما الشباب والمهنيين والأسر الصغيرة الباحثين عن مساكن عملية وبتكلفة معقولة، وهذا الاتجاه يعكس توازن السوق العقاري في دبي، الذي لا يقتصر على العقارات الفاخرة بل يمتد ليشمل وحدات أكثر تنوعاً تتناسب مع مختلف الفئات.

وتعكس مبيعات الاستوديوهات الفندقية في دبي تزايد الطلب على الوحدات الصغيرة المرنة والمخصصة للإقامة القصيرة أو الاستثمار التأجيري، خاصة في المناطق الحيوية والسياحية مثل الخليج التجاري وجميرا فلج سيركل.

وتُظهر هذه المبيعات أن السوق العقاري لم يعد محصوراً بالمستثمرين الباحثين عن السكن التقليدي، بل يمتد للمستثمرين الباحثين عن عوائد سريعة من الإيجارات قصيرة الأمد، كما تشير الأرقام إلى أن الاستوديوهات الفندقية تلعب دوراً محورياً في تعزيز السيولة في السوق، إذ يمكن بيعها وتأجيرها بسهولة مقارنة بالشقق الأكبر حجماً.

قيد الإنشاء

واستحوذت فئة «الاستوديوهات» على الخارطة على حصة الأسد من المبيعات الإجمالية بقيمة 15.3 مليار درهم من خلال 18931 صفقة أي ما يعادل نحو 76.3%، فيما بلغت قيمة مبيعات «الاستوديو» الجاهزة 4.7 مليارات درهم عبر 7172 صفقة لتشكل ما يقارب 23.6% من الإجمالي.

وتعكس هذه الأرقام تفضيل شريحة واسعة من المستثمرين للوحدات قيد الإنشاء، بحثاً عن أسعار أكثر تنافسية وعوائد مستقبلية أعلى، فيما يشير استمرار الطلب على الوحدات الجاهزة إلى وجود قاعدة مستهلكين تبحث عن خيارات سكنية فورية، ما يخلق توازناً في السوق بين الاستثمار طويل الأجل والاحتياجات السكنية المباشرة.

التوزيع الجغرافي

ووفقاً لأرقام الدائرة، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات الاستوديو في دبي بـ 3.6 مليارات درهم عبر 3176 صفقة، وحلت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 2.6 مليار درهم عبر 3787 صفقة، وثالثاً منطقة مجمع دبي لاند ريزيدينس بـ 1.49 مليار درهم بقيمة 2372 صفقة، ورابعاً مدينة دبي للإنتاج بـ 1.42 مليار درهم عبر 2405 صفقات، وخامساً منطقة دبي مارينا بـ 1.04 مليار درهم عبر 833 صفقة.

وتؤكد صدارة منطقة الخليج التجاري من حيث قيمة المبيعات مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن عوائد إيجارية مرتفعة ونسب إشغال قوية، حيث تجمع المنطقة بين موقعها الحيوي كبوابة للأعمال ومركز حضري نابض بالحياة.

بالمقابل، فإن استحواذ قرية جميرا الدائرية على الحصة الأكبر من حيث عدد الصفقات يعكس جاذبيتها كخيار رئيسي لفئة الدخل المتوسطة، خاصة مع تنامي مشاريع البنية التحتية التي تعزز من مكانتها السكنية والاستثمارية.

زيادة الطلب على الوحدات الصغيرة من قبل المقيمين