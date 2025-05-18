نقلة نوعية لصناعة الحديد والصلب في الدولة

تشهد صناعة الحديد والصلب ومواد البناء نقلة نوعية في دولة الإمارات، ويوفر منتدى «اصنع في الإمارات» منصة حقيقية للشركات الوطنية لتستعرض مشروعاتها وإلقاء الضوء على أهم المنتجات والاستثمارات والخطط المستقبلية للشركات في القطاع.

وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل» – في تصريحات لـ«البيان» – أن شركة «إمستيل» لعبت دوراً محورياً بصفتها لاعباً صناعياً رائداً في دولة الإمارات، وإحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، وأشار إلى أن «إمستيل» فاعل أساسي في القطاع الصناعي، إذ تسهم المجموعة بنسبة 10 % في النشاط الصناعي في أبوظبي، حيث نمتلك حصة تبلغ 60 % من السوق المحلية للحديد.

وقال: على مر السنين، ساهمنا بشكل محوري في نمو وازدهار الدولة.

ولا يقتصر دورنا على المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف «مشروع 300 مليار»، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فحسب، بل تم استخدام منتجاتنا في العديد من المعالم البارزة في الدولة، بما في ذلك برج خليفة، وأبراج الاتحاد، واللوفر أبوظبي، وجوجنهايم أبوظبي، ومحطة براكة للطاقة النووية، وقطار الاتحاد، وغيرها.

كما تدفع مجموعتنا عجلة التنمية في الدولة من خلال دعم برنامج المحتوى الوطني، حيث بلغت قيمة المشتريات المحلية لإمستيل أكثر من 3.5 مليارات درهم خلال عام 2024، وندعم الصناعات التحويلية في الدولة من خلال توفير 90 % من احتياجاتها من قضبان الأسلاك عالية الجودة وذات القيمة المضافة ومنتجات المقاطع الإنشائية الثقيلة.

تعزيز الاستدامة

وأشار إلى التزام الشركة بتعزيز الاستدامة في قطاعي الحديد ومواد البناء، حيث تم الإعلان عن استراتيجيتنا الطموحة لخفض الانبعاثات الكربونية، وتهدف المجموعة إلى تقليل الانبعاثات المطلقة للغازات الدفيئة بنسبة 40 % في وحدة إنتاج الحديد، وبنسبة 30 % في وحدة إنتاج الأسمنت بحلول عام 2030، استناداً إلى محددات عام 2019 كسنة أساس، وصولاً إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتعزز هذه الاستراتيجية مكانة «إمستيل» في مجال التصنيع المستدام، وتنسجم مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

كما قمنا بإطلاق أول إطار عمل للتمويل الأخضر، بما يعزز من موقعنا كجهة مساهمة فاعلة في مسيرة التمويل المستدام في المنطقة.

وأضاف إن الشركة تتبوأ مكانةً رياديةً في مجال التحول الرقمي بالقطاع الصناعي، وخلال العامين الماضيين، نجحنا في تنفيذ أكثر من 30 تطبيقاً عملياً للذكاء الاصطناعي، حققت نتائج استثنائية على صعيد الكفاءة والتكلفة.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق نسبة توطين تبلغ أكثر من 52 % ضمن قواها العاملة، ما يعكس حرصنا على تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف المجالات وتزويدهم بفرص النمو المهني المستدام.

قطاعات الصلب

وأكد عاصم حسين الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي لصناعات الحديد، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كلاعب رئيس في سلاسل التوريد العالمية في قطاعات الصلب، والطاقة النظيفة، والصناعات الدقيقة، مشيراً إلى أن المنتجات الصناعية الإماراتية تحظى بمكانة مرموقة على الصعيد العالمي، بفضل التزامها بمعايير رفيعة في الجودة، والابتكار، والاستدامة.

وأضاف إن منتدى (اصنع في الإمارات) منصة مثالية تدعم الابتكار والاستثمار والنمو للشركات الصناعية.

وقال: شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية تركز على تأسيس نموذج تصنيع عالي الجودة على المستوى العالمي من داخل الدولة.

وقال: لقد تطورنا من شركة إقليمية لصناعة الصلب إلى نموذج في النمو الصناعي المستدام، ليس فقط من خلال منتجاتنا، بل من خلال أسلوب عملنا.

وتابع: الصلب المحايد كربونياً الذي ننتجه باستخدام مواد محلية معاد تدويرها، يعكس قدرة الإمارات على إنتاج حلول صناعية تواكب تطلعات العالم.

وحول إنجازات الشركة وخططها المستقبلية، وأوضح أن شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية حققت مكانة متميزة بصفتها أول مصنع صلب محايد كربونياً على مستوى العالم، وهذا الإنجاز يُجسّد سنوات من العمل المتواصل والالتزام بحماية البيئة، والابتكار، وبناء شراكات فعالة مع الجهات المعنية محلياً ودولياً.

وفي إطار رؤيتنا المستقبلية، تشمل خططنا الاستراتيجية تنفيذ توسّع كبير من خلال إنشاء مصنع درفلة جديد في أبوظبي، ورفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 1.2 مليون طن متري من الصلب المحايد كربونياً بحلول عام 2026.

كما نُسرّع خطواتنا في مجالات الأتمتة التكنولوجية، وتكامل الطاقة المتجددة، والتحوّل الرقمي.