عقارات نخلة جميرا وبرج خليفة تتوهج في صيف دبي



تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة استثمارية عالمية في القطاع العقاري، حيث برزت منطقتا نخلة جميرا وبرج خليفة كأيقونتين هندسيتين وسكنيتين تمثلان قمة الفخامة والجدوى الاستثمارية، ومع اشتداد صيف دبي في أغسطس الماضي، ازداد توهج هذين الموقعين على خارطة العقارات الفاخرة، مدفوعين بالطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين. اليوم، باتت نخلة جميرا وبرج خليفة رمزاً للرفاهية العالمية والاستثمار الذكي، إذ يواصلان تصدر قائمة المواقع الأعلى سعراً لمتوسط سعر القدم المربعة ولا تزال أسعار الشقق والفلل في كلا المنطقتين تستمر في الصعود على مدار الأشهر الماضية، ما يعكس نجاح دبي في تحويل رهاناتها المعمارية الجريئة إلى قصص نجاح اقتصادية وسياحية متواصلة.

صدارة سعرية

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث العالمية «فاليوسترات»، لشهر أغسطس الماضي، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 7,840 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 39.3% على أساس سنوي و2.5% على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 39.2 مليون درهم.

وبالنسبة لمنطقة برج خليفة، فهي لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للشقق في دبي عند 3,838 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 14.4% على أساس سنوي و1% على أساس شهري فيما ارتفع متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.59 ملايين درهم.

شبكة المترو المستقبلية

وذكر التقرير أن تقييمات الشقق في منطقة واحة دبي للسيليكون ارتفعت مدفوعةً بعوامل عدة أبرزها جاذبية الأسعار، وسهولة الوصول إليها عبر الطرق الرئيسة، إلى جانب توقعات ربط المنطقة بشبكة المترو مستقبلاً، ومع ذلك، لا تزال الفلل تتفوق على الشقق من حيث وتيرة الارتفاع من حيث القيمة السوقية على مستوى المدينة.

وفي أغسطس 2025، سجّل مؤشر «فاليوسترات» للأسعار 227.3 نقطة، محققاً نمواً شهرياً نسبته 1.4%، وزيادة سنوية بلغت 22.1% مقارنةً بأغسطس من العام الماضي، وارتفعت قيم الفلل إلى 302.1 نقطة، فيما وصلت الشقق إلى 178.5 نقطة، وذلك بالاستناد إلى خط الأساس البالغ 100 نقطة في يناير 2021.

الشقق مقابل الفلل

شهدت قيم الفلل نمواً شهرياً بنسبة 1.8%، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 27.1%، وضمت قائمة أفضل المناطق أداءً سنوياً، الفلل في جزر جميرا (39.8%)، ونخلة جميرا (39.3%)، وغرين كوميونيتي ويست (25.7%)، والمروج (25.5%)، ومُدن (8.8%)، وتُقدر قيمة فلل التملك الحر في دبي، في المتوسط، بنسبة 190% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، وأعلى بنسبة 76% من ذروة السوق السابقة في عام 2014.

وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.1% شهرياً، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 17%، سُجِّلت أعلى زيادات سنوية في القيم الرأسمالية في واحة دبي للسيليكون (22.7%)، وذا غرينز (22.6%)، ورمرام (22%)، ومجمع دبي لاند السكني (21.9%)، ومدينة دبي للإنتاج (21.1%)، وتاون سكوير (21%)، والمدينة العالمية (10.2%)، وحدائق ديسكفري (13.5%)، والخليج التجاري (14%).

تُعَدُّ تقييمات الشقق في دبي، في المتوسط، أعلى بنسبة 77% من مستويات ما بعد الجائحة، إلا أنها لا تزال أقل بنسبة 2.5% من ذروة السوق المسجلة عام 2014.

المنازل الفاخرة

شهدت مبيعات العقارات الجاهزة 19 معاملة، تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم، منها 6 عقارات تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، تقع هذه العقارات في نخلة جميرا، وجميرا جولف إستيتس، ودبي هيلز إستيت، والبراري، وجزر جميرا، وداون تاون دبي.

كبار المطورين

شهد أغسطس 2025 تصدر شركة بن غاطي قوائم المبيعات بالنسبة لكبار المطورين في السوق بحصة بلغت (16.6%)، داماك (12.1%)، إعمار (10.6%)، شوبا (6.6%)، سمانا (3.5%)، نخيل، (2.4%)، عزيزي (2.4%)، ودانوب (2.2%).

