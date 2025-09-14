127 ألف شركة في مناطق دبي الحرة نهاية أغسطس

وصل الرصيد التراكمي للتراخيص النشيطة للشركات العاملة في المناطق الحرة بدبي، 127 ألف ترخيص بنهاية شهر أغسطس الماضي، بنسبة نمو 7 %، مقارنة بالرصيد المتراكم لرخص الشركات بها، والبالغ 119 ألف ترخيص، بنهاية شهر ديسمبر 2024.

وأوضحت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة، أن التراخيص في المناطق الحرة بدبي، اختصت بحصة 51.6 % من إجمالي تراخيص المناطق الحرة في الدولة، حتى نهاية الشهر الماضي، وذلك عبر 15 منطقة حرة، كانت الأنشط من حيث جذب التراخيص الجديدة ومؤسسي المشاريع والمستثمرين وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين، وفروع الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار، لتأسيس الكثير من المشاريع والشركات في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمية.

وكان إجمالي التراخيص النشيطة في المناطق الحرة بالدولة، قد ارتفع وفق البيانات بنسبة تجاوزت 16 %، وبحوالي 34 ألف ترخيص جديد في الأشهر الثمانية المنقضية من العام الجاري، ليصل إلى 246 ألف ترخيص في 30 منطقة، مقارنة بـ 212 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي. بدورها، استحوذت المناطق العاملة في دبي على حوالي 21.5 % من التراخيص الجديدة التي دخلت الدولة، بقرابة 8 آلاف ترخيص جديد على مدار الأشهر الثمانية.

وجاءت المناطق الحرة العاملة في رأس الخيمة، كثاني أكبر حصة لتراخيص المناطق الحرة، بحصة ناهزت 25 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص بالدولة، بإجمالي 61 ألف ترخيص، تلتها الشارقة بنسبة 18 % من إجمالي التراخيص بالدولة، وبرصيد تراكمي تجاوز 44.5 ألف ترخيص نشيط.

بينما اختصت المناطق العاملة في أبوظبي بحصة 5 % من إجمالي التراخيص العاملة بالدولة، مع وصول الرصيد التراكمي للتراخيص بها إلى 12.1 ألف ترخيص مع نهاية أغسطس، وتوزعت التراخيص المتبقية بين عجمان والفجيرة وأم القيوين.