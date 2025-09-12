بلومبيرغ: «إفكو» تدرس إعادة هيكلة ديون بـ 5.5 مليارات درهم

تسعى «مجموعة إفكو»، ومقرها الإمارات، إلى إعادة هيكلة ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم) من الديون، وفقاً لأشخاص مطلعين، في خطوة قد تصنّف ضمن أكبر عمليات إعادة الهيكلة في الشرق الأوسط، بعد التي تمت خلال السنوات الماضية.

يعمل الدائنون مع شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) على عملية إعادة الهيكلة المحتملة، بينما عيّنت «إفكو» شركة «ألفاريز آند مارسال» مستشاراً لها، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ليتسنى لهم مناقشة معلومات سرية.

وأبلغت «إفكو» مقرضيها في الآونة الأخيرة بأنها ستتوقف عن سداد أصل الديون، وفقاً لأحد المطلعين.

تشغّل المجموعة عدداً من العلامات التجارية، من بينها آيس كريم «لندن ديري»، وبسكويت «تيفاني»، وسلسلة مقاهي «إل دي سي كيتشن آند كوفي»

لا تزال المحادثات في مرحلة مبكرة، وقد لا تفضي إلى إبرام اتفاق لإعادة الهيكلة في نهاية المطاف.

وشهد الشرق الأوسط عدة عمليات إعادة هيكلة كبرى منذ 2020، فأعادت «مجموعة بن لادن» السعودية هيكلة ديون تقدر بقيمة 15 مليار دولار، أما في الإمارات، فأجرت «إن إم سي هيلث» إعادة هيكلة لديون بنحو 7 مليارات دولار، وأعادت «كيه بي بي أو غروب» هيكلة ديون بقيمة ملياري دولار.

تأسست «إفكو» في 1975، وتمارس نشاطها في نحو 50 دولة، وتشمل محفظة أعمالها المواد الغذائية، والتعبئة والتغليف، والمواد الكيميائية، والخدمات اللوجستية، بحسب موقعها الإلكتروني.