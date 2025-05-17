مبيعات وقود السفن بالفجيرة بأعلى مستوى في عام

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة سجلت في أبريل أعلى مستوى في أكثر من عام، لتواصل تعافيها للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس أن إجمالي أحجام المبيعات في ثالث أكبر ميناء للتزويد بالوقود في العالم، باستثناء مواد التشحيم، بلغت 669378 متراً مكعباً (حوالي 663 ألف طن).

وارتفعت المبيعات في أبريل 4.6% عن الشهر السابق، بينما ارتفعت 4.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وجاء الارتفاع مدفوعاً بالطلب على الوقود البحري عالي الكبريت، إذ زادت المبيعات 12.6% على أساس شهري إلى 189388 متراً مكعباً.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت، بما في ذلك زيوت الوقود منخفض الكبريت وزيوت الغاز البحرية، 1.8% إلى حوالي 480 ألف متر مكعب. وزادت الحصة السوقية للوقود عالي الكبريت إلى 28% في أبريل ، في حين بلغت حصة الوقود منخفض الكبريت 72%.