«بن غاطي» تدرس طرحاً عامّاً أولياً في دبي

بدأت شركة «بن غاطي هولدينغ» العقارية، التي يقع مقرها في دبي، الاستعدادات لطرح عام أولي محتمل، إذ تسعى إلى الاستفادة من الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة على مدى عدة سنوات.

وتسعى الشركة إلى تعيين بنوك لمساعدتها في طرح أسهمها للاكتتاب العام في الإمارات، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة معلومات غير معلنة.

وأصدرت الشركة الشهر الماضي صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار.

وبلغ صافي أرباح «بن غاطي» في النصف الأول من العام 1.82 مليار درهم (496 مليون دولار)، بزيادة 172%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتدرس الشركة الطرح العام الأولي في وقت تشهد سوق العقارات في دبي موجة صعود، استمرت في الربع الثاني من 2025 رغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية المرتبطة بالرسوم الجمركية.

وتدفع الطفرة العقارية في دبي شركات بالقطاع إلى دراسة في الإدراج. فقد نشرت «بلومبيرغ» أن شركات منها «أليك للهندسة والمقاولات» و«الشركة العربية للإنشاءات» ومنصة العقارات الإلكترونية «دوبيزل» تستعد للإدراج في الإمارات.

وفي مايو جمع صندوق دبي القابضة «مساكن دبي ريت» 584 مليون دولار عبر إدراج صندوق استثمار عقاري سكني، ويخطط لإدراج محفظة تضم مراكز تسوق وأصولاً تجزئة.

وفي الوقت نفسه تعتزم شركة «دبي للاستثمار» إدراج وحدة تدير أحد أكبر مشاريع التطوير العقاري المتعدد الاستخدامات في الإمارة.