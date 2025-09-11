«المركزي الإماراتي»: البنوك الوطنية تغلق 38 فرعاً خلال عام

خفضت بنوك الإمارات الوطنية عدد فروعها المحلية بنسبة 8% لتغلق 38 فرعاً، ويستقر عدد فروع البنوك العاملة في الإمارات إلى 444 فرعاً بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بإجمالي 482 فرعاً في منتصف العام الماضي، بما يعكس مواصلة بنوك الدولة خطط التحول نحو المزيد من الرقمنة.

ووفق تقرير التطورات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي فإن عدد البنوك الوطنية بالإمارات باستثناء البنوك الاستثمارية لم يختلف عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث ظل ثابتاً عند 23 فرعاً بنهاية يونيو المنقضي من عام 2025، فيما بلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد عند 45 وحدة و21 مكتباً.

واستقر بدوره عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة عند سبعة بنوك متضمنة 6 بنوك تقليدية، إلى جانب بنك أعمال خليجي، وظل عدد فروع تلك البنوك ثابتاً أيضاً عند 6 فروع ما بين الفترتين، بينما بلغ عدد البنوك الأجنبية 21 بنكاً في الوقت الذي خفضت فروعها بدورها بحوالي 6 فروع من 72 فرعاً منتصف العام الماضي إلى 66 فرعاً منتصف العام الجاري، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك 21 وحدة بنهاية يونيو المنقضي من العام الجاري.

وبشكل عام أظهرت بيانات التقرير بأن عدد المؤسسات المرخصة المالية الأخرى من قبل المركزي محلياً قد استقر عند 173 مؤسسة، بمقدمتها شركات الصرافة، التي تقلص عددها الإجمالي ضمن الإجراءات التنظيمية والرقابية من قبل المصرف المركزي من إجمالي 76 شركة منتصف العام الماضي 2024 إلى 69 شركة منتصف العام الجاري 2025، كما انخفض عدد المكاتب التمثيلية من 70 مكتباً مرخصاً العام الماضي إلى 68 مكتباً منتصف العام الجاري، بينما ارتفع عدد شركات التمويل بواقع شركة إضافية ليصل الإجمالي إلى 18 شركة، فيما ظل عدد بنوك الأعمال المرخص من قبل المصرف المركزي ثابتاً عند 11 بنكاً مرخصاً.

في مقابل ذلك فقد رفعت البنوك العاملة في الدولة إجمالي عدد أجهزة الصراف الآلي بحوالي 172 جهازاً إضافياً خلال عام، ليرتفع عددها الإجمالي من 4659 جهازاً في منتصف العام الماضي إلى 4831 جهازاً في منتصف العام الجاري.