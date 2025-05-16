بعد تقديم قطرة منه لترامب.. ما هو نفط مربان الأجود في العالم؟





قدم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها عينة عبارة عن قطرة من نفط مربان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت مارغو مارتن، المساعدة الخاصة ومستشارة الاتصالات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) : "أعلى جودة نفط موجودة على هذا الكوكب".

جاء ذلك خلال متابعة ترامب لعرض تقديمي حول الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة.

فما هو خام مربان؟

يعد خام مربان، الذي تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أعلى جودة نفط موجودة على هذا الكوكب.

اكتشف الخام عام 1958 في حقل باب، وهو نوع من أنواع النفط الخفيف، ويُصدَّر لأكثر من 30 دولة.

يكرر خام «مربان» ويباع في دولة الإمارات، ويتم تداوله مع أهم خامات النفط العالمية القياسية، ما يتيح التحوط من التقلبات ضمن بورصة تتسم بالشفافية، وتخضع للوائح والقوانين التنظيمية.

يبلغ إجمالي الاحتياطيات المؤكدة لحقل نفط مربان باب نحو 10.3 مليارات برميل.

قصة نجاح

قصة نجاح «مربان» بدأت من أول بئر ذي جدوى تجارية في العام 1960 بسعة إنتاجية تبلغ 4000 برميل يومياً وصولاً إلى القدرة الإنتاجية لنحو مليوني برميل يومياً في العام 2020، من 2000 بئر موزعة على 12 حقلاً.

وباعتبار أدنوك مورداً رئيسياً للنفط الخام لآسيا، تقوم الشركة بتصدير إنتاجها حالياً من ميناء الفجيرة وميناء جبل الظنة إلى دول آسيوية مثل اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، والهند.

الطريق للعالمية

في نوفمبر 2019، أعلن المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي عن تغيير آلية بيع خام مربان، التي تعتمد على سعر البيع الرسمي بأثر رجعي وتطبيق آلية جديدة تقوم على عقود آجلة لبيع إنتاج أدنوك من النفط الخام وفقاً للأسعار المستقبلية السائدة في السوق.

شق خام مربان طريقه إلى العالمية عندما طرح للتداول في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة -أول بورصة في العالم لتداول العقود الآجلة لخام مربان، في مارس 2021، ليصبح واحداً من معايير تسعير النفط في خطوة تشكل علامة فارقة في صناعة النفط بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.