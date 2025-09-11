الإمارات تدخل سباق «الإيكاو» برؤية مبتكرة للطيران

أكد سعيد السويدي، الممثل الدائم لبعثة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، أن الإمارات تجدد سباقها في الإيكاو برؤية طيران مبتكر، مشدداً على أنها تمتلك مقومات عدة تؤهلها للفوز بمقعد جديد في مجلس المنظمة، موضحاً أن علاقة الإمارات بالمنظمة تعود إلى عام 1972.

وأضاف السويدي، في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي من مونتريال خلال الاجتماع الثالث لشبكة إعلام الطيران المدني الذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني في دبي، أن الإمارات تعتزم إعادة الترشح لعضوية مجلس «الإيكاو» في الدورة المقبلة، مشدداً على أن وجود البعثة الدائمة للدولة يشكل جسراً لتعزيز المبادرات والمشاريع التي تقدمها حكومة الإمارات على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الإمارات تعد من أوائل الدول التي ستقدم مشاريع واقعية في مجال الذكاء الاصطناعي المخصص لقطاع الطيران المدني، موضحاً أن هناك تحدياً عالمياً ومحلياً في نقص الكفاءات القادرة على تلبية الطلب المتزايد في هذا القطاع، ولاسيما مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع داخل الدولة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً محورياً في سد الفجوة وتلبية الاحتياجات من الخبراء والمختصين.

وكشف السويدي عن تخصيص مختبر متكامل لإدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي في الطيران المدني خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للمنظمة، يديره فريق متخصص من خبراء تكنولوجيا المعلومات.

وشدد على أن الإمارات تتقدم بخطوات رائدة في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بالطيران المدني، وتطمح لأن تكون نموذجاً عالمياً في هذا المجال، من خلال شراكات استراتيجية ومبادرات مبتكرة سيتم الإعلان عنها خلال الجمعية العمومية المقبلة. واستعرض الاجتماع الذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني جهود الدولة في دعم مسيرة منظمة الإيكاو، حيث شهد مشاركة أكثر من 25 شريكاً إعلامياً من مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

واكتسب الاجتماع أهمية خاصة لانعقاده قبيل انتخابات مجلس الإيكاو المقررة بين 23 سبتمبر الحالي و1 أكتوبر المقبل، والتي يتنافس فيها 193 عضواً على 36 مقعداً، في حين حافظت الإمارات على عضويتها في المجلس منذ عام 2007 عبر تجديد انتخابها كل ثلاث سنوات، وهو ما يعكس مكانتها الريادية في قطاع الطيران العالمي.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الملفات الراهنة، وفي مقدمتها جهود التحول نحو منظومة أكثر استدامة لقطاع الطيران وخفض الانبعاثات الكربونية، والتطورات المستقبلية في البنية التحتية للمطارات، إضافة إلى برامج التعاون الدولي التي تقودها الإمارات لدعم تطوير قطاع الطيران المدني عالمياً.

ويأتي تنظيم الاجتماع الثالث لشبكة إعلام الطيران المدني في إطار حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تعزيز التواصل مع شركائها الإعلاميين، وتسليط الضوء على الدور العالمي لدولة الإمارات في صياغة مستقبل الطيران المدني الدولي.