اقتصادية رأس الخيمة تطلق مبادرة «تسوق بذكاء»

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن مبادرتها السنوية «تسوق بذكاء»، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي الاستهلاكي بين الطلبة وتعزيز سلوكياتهم الشرائية الآمنة، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي ويعزز حماية المستهلك.

وأوضح سيف السويدي، مدير قسم الحماية التجارية في الدائرة، أن المبادرة استهدفت هذا العام أكثر من 1100 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، حيث قام فريق الحماية التجارية بتنفيذ زيارات ميدانية إلى المدارس، تضمنت محاضرات تفاعلية ومناقشات مباشرة مع الطلبة حول الممارسات الصحيحة في التسوق، سواء التقليدي أو الإلكتروني.

وأشار إلى أن الفريق ركّز خلال اللقاءات على تعريف الطلبة بمهام القسم وآليات حماية المستهلك، إلى جانب تقديم إرشادات عملية مثل التأكد من الضمانات عند استلام المنتجات، والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشاف عيوب في السلع، إضافة إلى شرح طرق تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية للدائرة. وأضاف: شهدت المبادرة تفاعلاً ملحوظاً من الطلبة، الذين عرضوا تجاربهم الشخصية في التسوق، فيما عمل فريق الحماية التجارية على توجيههم نحو أساليب مواجهة الغش التجاري، ومنها: الاحتفاظ بفاتورة الشراء، قراءة تاريخ الصلاحية، مقارنة الأسعار.