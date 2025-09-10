118 مليار درهم ودائع جديدة في بنوك دبي خلال النصف الأول

استقطبت بنوك دبي نحو 118 مليار درهم ودائع جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تواصل تصدرها أكثر البنوك المحلية جاذبية للودائع للشهر السابع على التوالي، مستحوذة وفق المصرف المركزي على الحصة الأكبر بنسبة 47% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات برصيد تراكمي بلغ 1.423 تريليون درهم نهاية يونيو 2025.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن ودائع بنوك الإمارة نمت بارتفاع سنوي وصل 15.1% عن يونيو من العام الماضي، فيما نمت خلال النصف الأول بحوالي 9%، بينما ارتفعت 2.1% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو.

نمو الأصول

وطبقاً للبيانات فقد نمت أيضاً أصول بنوك دبي على أساس شهري 2.6% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.184 تريليون درهم في يونيو الماضي، بينما ارتفع رصيدها من الاستثمارات إلى رصيد تراكمي بلغ 303 مليارات درهم بزيادة 1.7% على أساس شهري.

وارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي بنسبة 1.9% على أساس شهري ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.030 تريليون درهم نهاية يونيو.

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي وصلت 2.394 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 452 مليار درهم، ووصلت الودائع 1.368 تريليون درهم.

ووصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 395 مليار درهم، واستقر رصيد الودائع عند 254 مليار درهم، وبلغ رصيد الائتمان 209 مليارات درهم، في الوقت الذي سجلت الاستثمارات 68.3 مليار درهم في نهاية يونيو من العام الجاري.